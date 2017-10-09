"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"

İzlanda maçında cezası nedeniyle tribünde yer alan Lucescu, yenilen ilk golün faturasını Caner Erkin'e kesti. Lucescu, "İzlanda maçında yoktum, ben olsaydım herhalde ilk golü yemezdik. 1,90'dan daha fazla uzun olan futbolcuya sıçramamasını söylerdim. Caner Erkin de mesela rakibinin 10 metre önündeydi ve yapması gerekeni yapmalıydı. O ana kadar iyi oynamıştık.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Finlandiya ile 2-2 berabere kaldığımız maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"AMPUTE MİLLİ TAKIMI'NDAN EMİNDİM"



Ampute Milli Takımı'nın şampiyonluğu ile ilgili sözlerien başlayan Mircea Lucescu "Ampute Milli Takımı ile Riva'da beraber yaşadığımız için oyuncuları tanıyorum. Ne kadar zor şartlarda çalıştıklarını biliyorum. Ancak gördüklerimden sonra karakterlerini ortaya koyacaklarından emindim. Avrupa şampiyonu olacaklarından emindim, hepsini öpüyorum, tebrik ediyorum. Yaptıkları iş herkes için güzel bir örnek." dedi.



"DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRDİK"



Durum değerlendirmesi yapan Mircea Lucescu "Maçlara hazırlanmak için az zamanım oldu. Finlandiya ve Hırvatistan maçları, kaybettiğimiz maçların ardından ikinci maçlarımızdı. İzlanda ve Ukrayna maçlarına bakarsak, oyuncuların adapte olmak için zamana ihtiyaçları olduğunu gördük. Bir hafta sonra analizleri, konuşmaları yaptıktan sonra daha iyi olduklarını gördük. Çok tecrübeli oyunculara şans verdim, onlara büyük güvenim var. Tekrardan Milli Takım'a katkı yapcaklarını düşündüm. Hırvatistan maçında çok iyi şeyler gösterdiler ama İzlanda maçında yediğimiz ilk golden sonra oyun disiplininden koptuk. Finlandiya maçına 7 değişiklikle çıktık. Ukrayna maçından sonra Hırvatistan karşısında da bunu yaptık. Zor bir sahada oynadık. İlk defa böyle ağır bir saha şartlarında oynadılar. 35 dakika harikaydılar, teknik açıdan oyunu domine ettik. Finlandiya ekibi daha sonra fizik gücünü ve sahaya alışık olma avantajlarını kullanarak etkili oldular. Daha iyisini yapabilirdik. 3-4 tane kontratakta 5'e 2 yakaldık ve oyunu bitirebilirdik. Ancak gole çeviremedik. Golleri atsaydık, maç o an bitebilirdi." diye konuştu.



"SELÇUK İNAN VE DİĞERLERİ DAHA FAZLA OYNAMALI"



Selçuk İnan ve diğer futbolcularla ilgili konuşan Lucescu "Oyuncuların çıkardığı oyundan memnunum. Selçuk İnan adına çok mutluyum, Galatasaray'da daha fazlasını hak ediyor. Milli Takım'da oynayan diğer tüm oyuncuların hak ettiği gibi kendi kulüplerinde daha fazla zaman bulmalılar. Bugünkü maç gösterdi ki, Türkiye'deki Türk oyuncular, üst düzey oyuncular." ifadelerini kullandı.



"İZLANDA GÖZE HOŞ GELEN FUTBOL OYNAMIYOR"



İzlanda'nın göze hoş gelmeyen futbol oynadığını savunan Lucescu "İzlanda, Avrupa futbolundan çok farklı bir futbol oynuyor. Göze hoş gelen bir futbol değil, uzun top, hava topları, fizik gücünü son ana kadar kullanma, onlara karşı oynamak kolay değildi. İlk maç Finlandiya ile sonra İzlanda ile oynasaydık farklı bir sonuç çıkardı. İzlanda maçından önce birçok futbolcu kampa antrenman eksiğiyle geldi." açıklamasını yaptı.



"İZLANDA MAÇINDA KULÜBEDE OLSAYDIM..."



İzlanda maçındaki cezasına değinen Rumen teknik adam "İzlanda maçında yoktum, ben olsaydım herhalde ilk golü yemezdik. 1,90'dan daha fazla uzun olan futbolcuya sıçramamasını söylerdim. Caner Erkin de mesela rakibinin 10 metre önündeydi ve yapması gerekeni yapmalıydı. O ana kadar iyi oynamıştık. Hırvatistan maçındaki gibi taktik ve disiplini elimizde tutsaydıki kazanırdık. Çok yazık ama bu durum benim ve oyuncular için büyük bir ders oldu." dedi.



"BUNLARI BEN YARATMADIM AMA DAHA İYİ OLACAĞIZ"



Kulüplere serzenişte bulunan Lucescu "Oyuncuların çoğu kulüplerinde oynamıyor. Kısa sürede bunları hazırlamak zor. Bunun için zaman ihtiyaç var. 3 günde, bir haftada hazırlanamazsınız. Zaman isteyen bir şey. Zor bir dönemde Türk Milli Takımı'nı aldım. Ancak bu oyuncularla daha güzel yerlere geleceğime inanıyorum. Oyuncular arasında rekabeti iyi kurmalıyız. Kendi kulüplerine oynamaları lazım çünkü kulüplerinde oynamıyorlar. Bu seviyede oynamak için fizik güçlerini kazanmalılar. Diğer rakiplerimizin hepsinden daha az koşar seviyedeyiz. Bunları ben yaratmadım. Kulüpler, Türk Milli Takımı'nda oynayan oyunculara buraya hazırlamalı. Oyuncuların istediklerimi uygulamaya çalışmalarından memnunum." ifadelerini kullandı.



"DÜNYA KUPASI'NA GİDEMEMEK BENİM HATAM"



Dünya Kupası biletinin kaybedilmesiyle ilgili de konuşan Lucescu "Üst tura çıkamamak konusuna bakarsanız, futbolcular değil ben hatalıyım." diyerek sözlerini noktaladı.