"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"

İşte Lucescu'nun açıklamalar:

"İzlanda'ya basit şekilde kaybettik"

"Her şeyden önce önümüzdeki maçı oynanmamız lazım. Kazanmak için elimizde geleni yapacağız. Son 3 maçta 7 puan alan bir takıma karşı oynayacağız. Finlandiya fizik olarak güçlü bir takım. İzlanda'ya benzer tipte organizasyon ve disiplinine sahip bir ekip. O yüzden çok dikkatli olmalıyız. İzlanda maçını kazanamadık ama Cenk'in de söylediği gibi basit şekilde kaybettik daha dikkatli olmamız gerekiyordu. İlk golü yedikten sonra takım kendine olan güveni kaybetti. İlk 30 dakika golü bulabilirdik. Oyuncularımız çok üzgün. Kaybedilen bir oyun ama hayat devam ediyor.



İstifa cevabı

Gelecekle ilgili planı sorulması üzerine Lucescu: Önümüzde 1 senemiz var. Konfederasyon Kupası başlayacak. Daha kuvvetli bir grup bulup bu turnuvaya hazırlanacağız. Oynamayan ve az oynayan oyunculardan ekip kurmak kolay değil. Benim amacım milli takımda oynayabilecek Türk oyuncuları kendi kulüp takımlarında oynamaya zorlamaya ve daha iyi bir ekip kurmaya zorunlu olmaktır.

Yurt dışında oynayan oyuncularımız da umarım kendi kulüplerinde oynamaya hak kazanırlar ve güçlerini ortaya koyarlar. bunların hepsi milli takıma yansıyacaktır.

"Türk futbolcular yurt dışına erken çıkacağına 3 büyüklerde oynasın"

Unutmayın ki genç türk yetenekleri yurt dışına erken çıkmamalı. kendi liginde kendilerini üç büyüklerde oynayıp sonra gitmeli. Gidip de oynamyamamak amaç değil. Türk antrenörlerinin de türk milli takımına oyuncu yetiştirmek gibi bir misyonları olmalı diye düşünüyorum. Türk oyunculara yardım etmeleri lazım. Güven aşımaları ve süre vermeleri lazım.

"Çekirden bir kadro oluşturmamız lazım"

Milli takıma 15 farklı takımdan oyuncu geliyor. 2-3 takımda oynayan milli takım kuramıyoruz. Daha çekirdek bir yapı oluşturmamız lazım. 2 gün veya 3 günümüz var antrenman yapabilmek için doğal olarak bu oyuncuların oynaması lazım. Ama zamanla çok iyi bir ekip kuracağız. Türk futbolculara güveniyorum ve çok iyi bir milli takım kuracağımıza inanıyorum.

"İzlanda bizden 8 km fazla koştu"

İzlanda önemli istatistiklerde bizden öndeydi. İzlanda bizden 8 kilometre fazla koştuBunun da karşılığını aldılar. 3 tane önemli hata yaptık İzlanda maçında ve bunun devamında 3 gol yedik. Bizim bir şeyler yapmamız lazım. Şu an üstümüzde bir baskı yok. Bu nedenle daha rahat oynayacağız. İzlanda maçındaki hataları bu maçta yapmayacağımızı düşünüyorum. Geçmişi konuşmanın anlamı yok. Tabii ki kayıp büyük üzüntü yarattı. Yarın çok önemli bir başka maçımız var.

"Kulüpler yardımcı oyuncu oynatmaya devam ederse zor"

Kafasındaki takımı kurmak için için kadar süreye ihtiyacı var sorusuna Lucescu: "Kulüpler yabancı oynatmaya devam ederse zor, milli takıma oyuncu bulmak zor olacak." dedi.

"Finlandiya maçı geçsin uzun uzun konuşuruz"

Milli takımda oynamak bütün oyuncular için gurur kaynağı olmalı. Önce bu maçı geçelim, bu konuları uzun uzun konuşuruz. Serdar Aziz kendi takımında oynadı doğru. Burada ilk gün antrenman yaptı, 2. gün yapmadı. Tolga sakatım dedi mesela. Önemli oyuncu.

"Bana 3 oyuncu alabileceğim takım söyleyin"

Tekrar söylüyorum, milli takım oyuncularının kulüplerinde çok önemli yerlerde olmalarını istiyorum. Yabancıların üstüne çıksınlar. Şenol Güneş ve Ersun Yanal ile rekorlarımız var. Ancak şimdi bana 3 tane oyuncu alabileceğim bir Türk takımı söyleyin. Çok zor...



CENK TOSUN: Beklentileri karşılayamadığımız için üzgünüz

Mailli Takım'ın golcülerinden Cenk Tosun, Finlandiya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Türk halkının beklentilerini karşılayamadıklarını söyleyeyen Cenk Tosun, "Beklentiler büyük olunca hayal kırıklığı büyük oluyor" dedi. Cenk, "Hepimiz gitmeyi çok istedik. Dünya Kupası dünyanın en büyük turnuvası. İzlanda maçında ilk yarım saat domine etik belki orada bir gol atmış olsaydık farklı olabilirdi. İyi de hazırlanmıştık ama istediğmiiz gibi olmadı. Türk halkının beklentisini karşılayamadığımız için çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonasına odaklanacaklarını söyleyen Cenk, "Hırvatistan'ı yendikten sonra son 2 maça büyük umutla girdik ama istediğimiz gibi olmadı. 2018'i unutup artık 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerini düşünmek zorundayız. Takımın çoğu genç olduğu için ilerideki Dünya Kupalarını görecektir." diye konuştu.