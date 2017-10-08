SEZON SONU KOLTUK GÜNEŞ'İN
Fatih Terim'in gönderilişinin ardından Milli Takım'ın başına getirilen Mircea Lucescu da beklenen performansı sergileyemedi. En son İzlanda karşısında alınan hezimet sonrası Türkiye Futbol Federasyonu sezon sonunda Beşiktaş'ın tecrübeli hocası ve 2002'de dünya 3.'lüğü kazandıran Şenol Güneş'i takımın başına getirmeyi planlıyor.
Hırvatistan galibiyetiyle 2018 Dünya Kupası yolunda umutlanan Türkiye'nin tüm hayalleri önceki gece Eskişehir'de İzlanda karşısında 49 dakikada yerle bir oldu. 17 dakikada kalesinde 3 gol birden gören A Milli Takım'da, eski teknik direktör Fatih Terim'in yerine göreve gelen Mircea Lucescu'nun da geleceği tartışmaya açıldı...
Türkiye'nin başındaki ilk maç olan Ukrayna karşısındaki kadro tercihlerinin yanı sıra İzlanda maçında oynattığı isimler ve yaptığı değişikliklerle eleştiri oklarının hedefinde olan Rumen çalıştırıcı ile yola devam edilip edilmeyeceği en büyük merak konusu.
TFF'DEN KRİZ TOPLANTISI
Kulislerde Finlandiya maçı sonrası Lucescu ile yolların ayrılacağına dair iddialar olsa da TFF yönetimin, Süper Lig'de mevcut sezonun sonuna kadar Rumen hoca ile yola devam etmek istediği öğrenildi. Fatih Terim sonrası ismi gündeme gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e sezon sonu tekrar bir teklif yapılacağı için böyle bir karar alındığı belirtildi.
Hatırlanacağı üzere TFF, 4 maç için Güneş'i istemiş ancak Beşiktaş, üst üste 3. şampiyonluk hedefinde oldukları için hocasını vermeye sıcak bakmamıştı.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:36
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AMPUTE MİLLİ TAKIMI YARI FİNALDE
Toplam 6
Yorum
türk naşalla engellilerde şamriyonlukları kimseye bırakmıyoruz,iyi kaliteli engelliler yetiştiriyoruz!!!!!
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ARDA'DAN FLAŞ TALEP
Toplam 5
Yorum
Kurt Gelme gelme ya bedava olsan da gelme
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İŞİNE BAK OĞUZHAN
Toplam 1
Yorum
iceman Bu ve bunun gibi başkan denen bozuntular Tüerk futbolunu katlediyor, işine bak ne lan, işi şuan milli takım ne yazık ki bakmıyor fiko.
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