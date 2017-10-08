 Sakat ve ceza raporu – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    Sakat ve ceza raporu

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada 4 oyuncunun Finlandiya mücadelesinin aday kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu. A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılma şansı kalmadığı için Nuri, Arda ve Burak'ın riske edilmeyeceği bu sebeple Finlandiya'ya götürülmeyeceği bildirildi. Caner de cezalı Volkan Şen takımla birlikte Finlandiya'ya gitti. Sakatlığının tedaviye vereceği yanıta göre kendisine özel antrenman programı uygulanacak.

    İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI
    Nuri Şahin: Belinde zorlanma var Arda Turan: Sol ayak 5. tarak kemiğinde ağrı Burak Yılmaz: Her iki kasığında ağrı Volkan Şen: Bel bölgesinde kas ağrısı Caner Erkin: Sarı kart cezalısı

    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:21
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