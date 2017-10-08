Milli Takım'da 4 isim kadroda yok

Finlandiya'nın Turku kentindeki Veritas Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.

Mücadelede, Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Amaury Delerue olacak.

Eskişehir'de, İzlanda'ya 3-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden Türkiye, Finlandiya ile grup maçlarını tamamlayacak.

Gruptaki diğer maçlarda ise yarın TSİ 21.45'te Ukrayna-Hırvatistan ve İzlanda-Kosova karşılaşmaları oynanacak.



4 futbolcu kadrodan çıkarıldı

A Milli Takımın, Finlandiya ile oynayacağı maç öncesinde 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı.

Arda Turan, Burak Yılmaz ve Nuri Şahin sakatlıkları, Caner Erkin ise sarı kart cezası nedeniyle Finlandiya kafilesinde yer almadı.



Puan durumu

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 10. maçlar öncesi puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. P İzlanda 9 6 1 2 14 7 7 19 Hırvatistan 9 5 2 2 13 4 9 17 Ukrayna 9 5 2 2 13 7 6 17 Türkiye 9 4 2 3 12 11 1 14 Finlandiya 9 2 2 5 7 11 -4 8 Kosova 9 0 1 8 3 22 -19 1



Aday kadro

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar: Harun Tekin (Bursaspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan, Emre Belözoğlu, Mevlüt Erdinç (Medipol Başakşehir), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Sabri Sarıoğlu (Göztepe), Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Ömer Toprak (Borussia Dortmund), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Serdar Aziz, Selçuk İnan (Galatasaray), Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Roma), Emre Mor (Celta Vigo), Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Volkan Şen (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Enes Ünal (Villarreal).