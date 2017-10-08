ESKİŞEHİR'İ ALKIŞLIYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzlanda yenilgisini değerlendirdi, taraftarı övdü. Erdoğan “Üzüntülüyüz ama 3-0’a rağmen Eskişehir seyircisinin, Milli Takımımıza sahip çıkmasını sonuna kadar alkışlıyorum” dedi

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na katılma şansımızı evimizde İzlanda'ya 3-0 kaybederek yitirdik. Bu skor 80 milyonu derinden üzerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. AK Parti'nin Afyonkarahisar'da başlayan kampında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, millilerin, yenilmesine üzüldüğünü belirtti.



'HİÇ KOPMADILAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "Milli Takımımız mağlup oldu. Üzüntülüyüz. Ama 3-0'lık skora rağmen Eskişehir seyircisinin Milli Takımımıza sahip çıkmasını sonuna kadar alkışlıyorum. Tezahürattan hiç kopmadılar. Bunu takdirle karşılıyorum"