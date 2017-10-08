DEĞİŞİM YOLDA
İzlanda hüsranı sonrası Ay-yıldızlılarda kadro baştan aşağı yenilenecek. Bunun 2 sebebi var: 1 - Milli Takım yeniden sevilen hale gelecek 2 - Gençlik ateşiyle geleceğin takımı kurulacak
BÜYÜK turnuvaları bir bir ıskalayan jenerasyon artık kızağa çekilecek. Yerlerine Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Emre Mor, Oğuzhan Özyakup, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Mallı, Enes Ünal gibi genç yetenekler forma giyecek. Bu gerekli ve radikal değişimle Türk Milli Takım'ın geçmiş yıllardaki gibi 7'den 70'e herkesi kucaklaması hedefleniyor.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:46
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FİNLANDİYA'DA
Toplam 7
Yorum
eseslı son 13 yılda türkıyede butun alt yapıda torpil oluyor haketmeyen kışiler futbolcu yapılıyor zengın cocukdan topcu olmaz
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LUCESCU'YA AÇIK MEKTUP!
Toplam 80
Yorum
berkay okayın yerine ozan olabilir
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FEDERASYON ÖNÜNDE PROTESTO
Toplam 5
Yorum
marasli basariksizda hemen istifa öylemi. almanyada daum türkiye niye basarisiz anlatti. buda yönetimim sucu degil eger futbolcular 3 ayriliyorsa
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