DEĞİŞİM YOLDA

İzlanda hüsranı sonrası Ay-yıldızlılarda kadro baştan aşağı yenilenecek. Bunun 2 sebebi var: 1 - Milli Takım yeniden sevilen hale gelecek 2 - Gençlik ateşiyle geleceğin takımı kurulacak

Türkiye'de İzlanda yenilgisi sonrası artık yeni bir Milli Takım'ın temellerinin atılması gerektiği konuşuluyor. Art arda yaşanan prim tartışmaları, ego savaşları, küfürler, uçaktaki kavga sonrası Milli Takım 'sevimsiz' bir yer halini almıştı. Sahada da başarı gelmeyince değişim şart oldu. Herkes artık kavgasız ve gençlerin iskeletini oluşturduğu bir Türk Milli Takımı istiyor.



BÜYÜK turnuvaları bir bir ıskalayan jenerasyon artık kızağa çekilecek. Yerlerine Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Emre Mor, Oğuzhan Özyakup, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Mallı, Enes Ünal gibi genç yetenekler forma giyecek. Bu gerekli ve radikal değişimle Türk Milli Takım'ın geçmiş yıllardaki gibi 7'den 70'e herkesi kucaklaması hedefleniyor.