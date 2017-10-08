Bir jenerasyon kupayı ıskaladı
İzlanda sadece Türkiye'nin hayallerini tarihe gömmedi.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:07
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CENK ERGÜN AÇIKLADI
Toplam 6
Yorum
hagi10 fransa liginden demiş italya liginden değil
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BEŞİKTAŞ'TA MUTLU SON
Toplam 4
Yorum
BJK BJK dan fazla para veren var mı ? Türkiye de vergi yok kemiksiz para alıyorlar nereye gidecek.
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TUDOR'UN İSTEDİĞİ İKİ OYUNCU
Toplam 7
Yorum
UA Kaan AYHAN süper liğ futbolcusu değil boşa yatırım olur devre arası aldığımız 9 futbolcu gibi kadroya giremez bedava para alır .
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