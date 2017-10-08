 Bir jenerasyon kupayı ıskaladı – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    Bir jenerasyon kupayı ıskaladı

    Bir jenerasyon kupayı ıskaladı

    İzlanda sadece Türkiye'nin hayallerini tarihe gömmedi.

    İzlanda sadece Türkiye'nin hayallerini tarihe gömmedi. Dünya üçüncüsü olduğumuz 2002'den bu yana Dünya Kupaları'na katılamayan Türkiye'de bir nesil yaşlarından dolayı kariyerlerini Milli Takımlar bazında en büyük turnuvayı göremeden kapatacak. 'Eğer katılabilirsek' 2022'de Katar'daki kupada Burak Yılmaz ve Selçuk İnan 37, Arda Turan 35, Nuri Şahin 34, Mehmet Topal 36, Caner 34, Sabri 38 yaşında olacak.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:07
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