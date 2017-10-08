AMPUTE MİLLİ TAKIMI YARI FİNALDE
Ampute Milli Takımımız, çeyrek finalde Rusya'yı 2-1'le geçerek yarı finale yükseldi!
Riva bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan çeyrek final mücadelesinde dünya şampiyonu Rusya ile karşı karşıya gelen milliler, Rahmi ve Fatih'in golleriyle 2-1 önde iken hakem maçı tatil etti.
Milli Takım, yarı finalde 8 Ekim Pazar günü Polonya ile karşılaşacak. Polonya, çeyrek finalde İrlanda'yı 5-1 mağlup etti. Günün diğer çeyrek final mücadelelerinde ise İngiltere, Fransa'yı 2-0 ve İspanya da İtalya'yı 2-1 yenerek yarı finalde eşleşti.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:30
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FİNLANDİYA'DA
Toplam 7
Yorum
eseslı son 13 yılda türkıyede butun alt yapıda torpil oluyor haketmeyen kışiler futbolcu yapılıyor zengın cocukdan topcu olmaz
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LUCESCU'YA AÇIK MEKTUP!
Toplam 80
Yorum
berkay okayın yerine ozan olabilir
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FEDERASYON ÖNÜNDE PROTESTO
Toplam 5
Yorum
marasli basariksizda hemen istifa öylemi. almanyada daum türkiye niye basarisiz anlatti. buda yönetimim sucu degil eger futbolcular 3 ayriliyorsa
AMPUTE MİLLİ TAKIMI YARI FİNALDE haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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