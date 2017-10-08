 AMPUTE MİLLİ TAKIMI YARI FİNALDE – Fotomaç – 08 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    AMPUTE MİLLİ TAKIMI YARI FİNALDE

    AMPUTE MİLLİ TAKIMI YARI FİNALDE

    Ampute Milli Takımımız, çeyrek finalde Rusya'yı 2-1'le geçerek yarı finale yükseldi!

    Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında Rusya'ya karşı 2-1 öndeyken hakemin maçı tatil etmesi sebebiyle yarı finale yükseldi.

    Riva bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan çeyrek final mücadelesinde dünya şampiyonu Rusya ile karşı karşıya gelen milliler, Rahmi ve Fatih'in golleriyle 2-1 önde iken hakem maçı tatil etti.

    Milli Takım, yarı finalde 8 Ekim Pazar günü Polonya ile karşılaşacak. Polonya, çeyrek finalde İrlanda'yı 5-1 mağlup etti. Günün diğer çeyrek final mücadelelerinde ise İngiltere, Fransa'yı 2-0 ve İspanya da İtalya'yı 2-1 yenerek yarı finalde eşleşti.

    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:30
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    AMPUTE MİLLİ TAKIMI YARI FİNALDE haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.