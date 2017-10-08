ALT YAPI SORUNU YOK

BİR GÖRÜŞ / SERKAN BAYAR: Türkiye'de alt yapı sorunu mu var?

Pardon ama 2005'te U-17'lerde Avrupa şampiyonu kimdi? Peki ya 2008 ve 2010'da U-17 Avrupa Şampiyonasında kim yarı final oynadı?

2005'te Avrupa şampiyonu olan U-17 Türk Milli Takımı'ndan Volkan Babacan, Nuri Şahin ve Caner Erkin dün akşam kadrodaydı... peki Serdar Keşçi, Erkan Ferin, Mehmet Yılmaz, Harun Karadaş, Özgürcan Özcan, Emre Balak, Umut Salgınoğlu, Muhammed Ali Altun nerede?

Adlarını hatırlayan var mı?

O turnuvanın yarı finalinde 3-1 yendiğimiz Hırvatistan'ın şu anki milli takımında Kelava, Badelj, Lovren ve Kalinic oynuyor.

İşin ilginci o turnuvada İsviçre milli formasını giyen Ivan Rakitic de bugün Hırvatlar için oynuyor.



Bizimkiler nerede!

2008'de Avrupa Şampiyonasında yarı final oynayan U-17 Türk Milli Takımı'ndan Emre Çolak ancak İspanya'ya gidince kendine geldi. Batuhan Karadeniz'i gece alemlerinden Gökhan Töre'yi ise kurşunlarla hatırlıyoruz Peki; Metin Uçar, Erhan Karayer, Sertaç Eren, Emrah Yollu, Umutcan Yüksel, Volkan Dikmen veya Berk Nezioğulları nerede?

Peki ya yarı finalde penaltılarla yenildiğimiz Fransa'da, Lacazette, Grenier, Kakuta, Boly ve Kolodziejczak nerelerde?

2010'da Avrupa Şampiyonasında yine yarı final oynayan U-17 Türk Milli Takımı'ndan Okay Yokuşlu dışında Beykan Şimşek ve Recep Niyaz bile kayboldu gitti.

Muhammed Uysal, Onur Yavuz, Servan Taştan, İlker Sayan, Çağrı Tekin, Rıdvan Armu ve Kani Özdil'i saymıyorum bile...

Peki ya yarı finalde 3-1 yenildiğimiz İspanya'da Darder, Jese, Alcacer, Saul, Bernat, Deulofeu bugün nerelerde?

Türk futbolunda alt yapı sorunu var demek sadece gençleri yetiştirmek için gece gündüz çalışan hocalara hakarettir.