 10'DA SIFIR! – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    10'DA SIFIR!

    10'DA SIFIR!
    Milli Takımı 1 maçlığına bırakan Arda Turan, Fatih Terim'in ayrılığının ardından Mircea Lucescu'nun davetiyle yeniden Ay-yıldızlı formayı giymişti. 2016 Avrupa Şampiyonası sonrası 10 maça çıkan Milli Takımın 10 numarası Arda Turan'ın performansı ise oldukça kötü. Tecrübeli futbolcu 10 karşılaşmada sıfır gol, sıfır asistle oynadı.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:40
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