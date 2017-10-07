YILMAZ VURAL'IN YORUMLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI
A Milli Takımımızın Dünya Kupası yolculuğunda "tamam ya da devam" niteliği taşıyan İzlanda mücadelesini teknik direktör Yılmaz Vural yorumladı.
Vural maç içerisindeki yorumlarıyla hem güldürdü hem de futbolseverlerin beğenisini kazandı. İşte Yılmaz Vural'ın İzlanda maçının ilk yarısında dikkat çeken yorumları;
- Yapmayın Allah aşkına... Yani şimdi protesto edip kendimi konuşmaktan men edeceğim. Ne diyeceğimi bilmiyorum.
-Nasıl kaçırıyor hakemler bunları anlamıyorum. Onlar bu pozisyonları görmek için oradalar.
-Bravo Burak bravo...(Gülerek) - (Kendisini attığı pozisyon için)
- Para var, tesis var, potansiyel var ama organizasyon yok. Bunu kim yapacak? Söylüyoruz kötü oluyor. Yazık bu insanlara. 20 milyon genç nüfus her gün okullara gidiyor bunu organize edemiyoruz.
-Ağlasaydı bari... (Sigurdsson'un kendisini yere attığı pozisyon için)
-Çok yavaş oynuyoruz. Böyle sabaha kadar oyna çözemezsin.
-Oğuzhan'ın savunmaya gelip top alması yersiz. Sen Burak'a yakın oyna diye sahadasın. İşin değil ki bu senin oğlum ya.
- Bir topta oyundan düşüyorsunuz kardeşim. Dikkat edin evladım. Böyle olmaz.
- Melih Gümüşbıçak "Ozan oyunda inşallah her şey değişir "
- Yılmaz Vural "Hiç bir şey değişmez kardeşim ne değişecek, perişan etmenin alemi ne"
- Şuradan bir antrenör tepkisi görmemiz lazım. Neredesin hocam, nerede? Bir şeyler konuşacağım, yanlış anlaşılacak diye susuyorum. Şu insanlara bakın, tribünlere
- "Baştan sokacaktın Yusuf ile Emre'yi hocam. Ozan ne getirecek takıma? Skor mu koruyacak ne yapacak?"
- "Maçın nesini yorumlayacağım? Şuraya baksana Afrika Ligi gibi olduk.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:17
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Fernandao: Ben hazırım
Toplam 1
Yorum
c.suat aykut hoca iç saha maçlarında kapanan takımlara karşı fernandaoyu anahtar olarak mutlaka kullanmalı...güçlü fiziğiyle bu işi iyi yapar...
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (7) Lucescu ayağına kadar gidip yalvardiğın, kişi bugün maçtan çıkarken gülüyordu Bilmem görebildin mi. Bu adamın milli takıma faydası olmaz
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (6) Maçın başından beri kendi sahamızda top çevirdik Sanki Dünya Kupasına gitmeyi garantilemişsin Oyun kilitlenmiş Ilk yarıda değişiklikyap
YILMAZ VURAL'IN YORUMLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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