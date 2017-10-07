YILMAZ VURAL SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Vural maç içerisindeki yorumlarıyla hem güldürdü hem de futbolseverlerin beğenisini kazandı. İşte Yılmaz Vural'ın İzlanda maçının ilk yarısında dikkat çeken yorumları;

- Yapmayın Allah aşkına... Yani şimdi protesto edip kendimi konuşmaktan men edeceğim. Ne diyeceğimi bilmiyorum.



-Nasıl kaçırıyor hakemler bunları anlamıyorum. Onlar bu pozisyonları görmek için oradalar.



-Bravo Burak bravo...(Gülerek) - (Kendisini attığı pozisyon için)



- Para var, tesis var, potansiyel var ama organizasyon yok. Bunu kim yapacak? Söylüyoruz kötü oluyor. Yazık bu insanlara. 20 milyon genç nüfus her gün okullara gidiyor bunu organize edemiyoruz.



-Ağlasaydı bari... (Sigurdsson'un kendisini yere attığı pozisyon için)



-Çok yavaş oynuyoruz. Böyle sabaha kadar oyna çözemezsin.



-Oğuzhan'ın savunmaya gelip top alması yersiz. Sen Burak'a yakın oyna diye sahadasın. İşin değil ki bu senin oğlum ya.



- Bir topta oyundan düşüyorsunuz kardeşim. Dikkat edin evladım. Böyle olmaz.



- Melih Gümüşbıçak "Ozan oyunda inşallah her şey değişir "

- Yılmaz Vural "Hiç bir şey değişmez kardeşim ne değişecek, perişan etmenin alemi ne"



- Şuradan bir antrenör tepkisi görmemiz lazım. Neredesin hocam, nerede? Bir şeyler konuşacağım, yanlış anlaşılacak diye susuyorum. Şu insanlara bakın, tribünlere



- "Baştan sokacaktın Yusuf ile Emre'yi hocam. Ozan ne getirecek takıma? Skor mu koruyacak ne yapacak?"



- "Maçın nesini yorumlayacağım? Şuraya baksana Afrika Ligi gibi olduk.