TOPALLADIK
Özellikle Mehmet Topal’ın yaptığı hatalarla goller peş peşe geldi. Milli Takım, tecrübeli oyuncunun stoperde görev yaptığı 3 İzlanda karşılaşmasında kalesinde tam 7 gol gördü
Kaan da farklı değil
Sağ bekte görev yapan Kaan Ayhan'ın da durumu farklı değildi. Genç futbolcu, rakipleriyle girdiği hava toplarının neredeyse hepsini kaybetti; bunlardan birinde de İzlanda'nın 2. golü geldi. Öte yandan Mehmet Topal karşılaşma sonrası "Kazanmak için çıkmıştık; yapamadık. Beklemediğimiz goller yedik. Çok güzel bir destek vardı. Orlara teşekkür ediyoruz ama taraftarlarımızı üzdüğümüz için biz de üzgünüz. Artık yapacak bir şey, söyleyecek fazla söz yok" yorumunu yaptı.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:47
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Fernandao: Ben hazırım
Toplam 1
Yorum
c.suat aykut hoca iç saha maçlarında kapanan takımlara karşı fernandaoyu anahtar olarak mutlaka kullanmalı...güçlü fiziğiyle bu işi iyi yapar...
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (7) Lucescu ayağına kadar gidip yalvardiğın, kişi bugün maçtan çıkarken gülüyordu Bilmem görebildin mi. Bu adamın milli takıma faydası olmaz
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (6) Maçın başından beri kendi sahamızda top çevirdik Sanki Dünya Kupasına gitmeyi garantilemişsin Oyun kilitlenmiş Ilk yarıda değişiklikyap
TOPALLADIK haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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