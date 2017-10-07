 ''TOKAT MANYAĞI YAPARIM'' – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    ''TOKAT MANYAĞI YAPARIM''

    ''TOKAT MANYAĞI YAPARIM''

    Ünlü spor yorumcusu , sosyal medya hesabından ve Milli Takım hakkında çok konuşulan bir paylaşımda bulundu.

    Dün gece İzlanda karşısında rezalet bir futbol ortaya koyan A Milli Futbol Takımı hakkında 'dan flaş bir paylaşım geldi.

    Türkiye - İzlanda maçının yorumcusu 'a göndermede bulunan , '''ın yerinde olsam sahaya iner bütün takımı tokat manyağı yaparım'' twitini paylaştı.

    Çakar'ın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı ve mesaj yağmuruna tutuldu.

    Öte yandan maçta yaptığı yorumlarla dikkat çeken Yılmaz Vural da TT oldu.

    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 08:28
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