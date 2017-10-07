''TOKAT MANYAĞI YAPARIM''

Dün gece İzlanda karşısında rezalet bir futbol ortaya koyan A Milli Futbol Takımı hakkında Ahmet Çakar'dan flaş bir paylaşım geldi.

Türkiye - İzlanda maçının yorumcusu Yılmaz Vural'a göndermede bulunan Ahmet Çakar, ''Yılmaz Vural'ın yerinde olsam sahaya iner bütün takımı tokat manyağı yaparım'' twitini paylaştı.

Çakar'ın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı ve mesaj yağmuruna tutuldu.

Öte yandan maçta yaptığı yorumlarla dikkat çeken Yılmaz Vural da TT oldu.



