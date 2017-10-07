''TOKAT MANYAĞI YAPARIM''
Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından Yılmaz Vural ve Milli Takım hakkında çok konuşulan bir paylaşımda bulundu.
Dün gece İzlanda karşısında rezalet bir futbol ortaya koyan A Milli Futbol Takımı hakkında Ahmet Çakar'dan flaş bir paylaşım geldi.
Türkiye - İzlanda maçının yorumcusu Yılmaz Vural'a göndermede bulunan Ahmet Çakar, ''Yılmaz Vural'ın yerinde olsam sahaya iner bütün takımı tokat manyağı yaparım'' twitini paylaştı.
Çakar'ın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı ve mesaj yağmuruna tutuldu.
Öte yandan maçta yaptığı yorumlarla dikkat çeken Yılmaz Vural da TT oldu.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 08:28
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PLANLARIMIZ TUTMADI
Toplam 1
Yorum
sami hangi plan mesela, anlat guzel oluyor . planmis
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FATİH TERİM'İ ARAR OLDUK
Toplam 27
Yorum
sami Terimin neyini arayacagiz. o kadar istiyorsaniz yarin onu tekrar getirip bir 5 yil daha senesi 5 milyon eurodan bir sozlesme daha imzalayin
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YILMAZ VURAL'IN YORUMLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Toplam 23
Yorum
adriano GURBETCi SABAN FiLMiNDE iSTASYON DA SABANA ADRES TARiF EDiYORDU " SIFIR iNSAN " NULL
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