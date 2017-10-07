Taraftarın desteği yetmedi!
Hırvatistan karşılaşmasında gök gürültüsü gibi tezahüratıyla Ay-yıldızlıları zafere taşıyan tribünler yine harikaydı... Ancak futbolcular uyurgezer gibi oynayınca sonuç hüsran oldu.
Eskişehir'de tribünleri dolduran taraftarlar maç içinde "Ne mutlu Türk'üm diyene" tezahüratıyla futbolcuları ayağa kaldırmak için çok uğraştı. Skorda farklı şekilde geride olmamıza rağmen bir an olsun susmadılar. Taraftarlar stadı üzgün terk ederken tepkileri teknik direktör Mircea Lucescu üzerinde yoğunlaştı. Rumen hocanın kadro tercihleri sert bir şekilde eleştirildi.
GRUBUMUZDA HIRVATLAR TAKILDI
Milli Takımımızın maçı hariç 2 karşılaşma daha oynandı. Hırvatistan büyük bölümünde zorlandığı maçta Finlandiya ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan mücadelede Hırvatlar, 57'de Mandzukic ile öne geçti. 90'da Soiri skoru eşitledi. Hırvatlar büyük bir şok yaşadı.
UKRAYNADA BİZİ GEÇTİ
Milli Takımımızın bulunduğu I Grubu'ndaki diğer mücadelede Ukrayna deplasmanda Kosova'yı mağlup ederek şansını sürdürdü. Kosova'yı 2-0 yenen Ukrayna puanını 17'ye yükseltti ve Ay-yıldızlıları geride bıraktı. Ukrayna son maçta evinde Hırvatistan'ı mağlup ederse adını ilk 2 takım arasına yazdıracak.
11 TAKIM BELLİ OLDU
Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takım sayısı 11'e çıktı.
İşte o ekipler: Rusya (Ev sahibi), Brezilya, İran, Japonya, Meksika, Belçika, Güney Kore, Suudi Arabistan, Almanya, İngiltere ve İspanya.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 06:58
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PLANLARIMIZ TUTMADI
Toplam 1
Yorum
sami hangi plan mesela, anlat guzel oluyor . planmis
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FATİH TERİM'İ ARAR OLDUK
Toplam 27
Yorum
sami Terimin neyini arayacagiz. o kadar istiyorsaniz yarin onu tekrar getirip bir 5 yil daha senesi 5 milyon eurodan bir sozlesme daha imzalayin
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YILMAZ VURAL'IN YORUMLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Toplam 23
Yorum
adriano GURBETCi SABAN FiLMiNDE iSTASYON DA SABANA ADRES TARiF EDiYORDU " SIFIR iNSAN " NULL
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