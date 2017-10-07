SESSİZ KALDILAR

MİLLİ Takım'ın golcüleri Burak ve Cenk sessiz kaldı. Maça Cenk sağ kanatta, Burak forvette başlarken, zaman zaman ortaya yaklaşan Cenk forveti çiftledi ancak ikili beklediği pasları alamayınca etkili olamadı. Burak ikili mücadelelerde de yetersiz kaldı.