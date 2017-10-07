Savunma döküldü
Özellikle Mehmet Topal’ın yaptığı hatalarla goller peş peşe geldi. Milli Takım, tecrübeli oyuncunun stoperde görev yaptığı 3 İzlanda karşılaşmasında kalesinde tam 7 gol gördü.
Kaan da farklı değil
Sağ bekte görev yapan Kaan Ayhan'ın da durumu farklı değildi. Genç futbolcu, rakipleriyle girdiği hava toplarının neredeyse hepsini kaybetti; bunlardan birinde de İzlanda'nın 2. golü geldi. Öte yandan Mehmet Topal karşılaşma sonrası "Kazanmak için çıkmıştık; yapamadık. Beklemediğimiz goller yedik. Çok güzel bir destek vardı. Orlara teşekkür ediyoruz ama taraftarlarımızı üzdüğümüz için biz de üzgünüz. Artık yapacak bir şey, söyleyecek fazla söz yok" yorumunu yaptı.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:47
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NE YAPTIN LUCE!
Toplam 10
Yorum
ts3561 ya arkadaş seni o takımın başına getirenide senide...
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DÜNYA MARKASI
Toplam 14
Yorum
Önce TS AVRUPA HİKAYE bjk li arkadaş Ts küçük takım değil.sizde olsa şamp. olmadan yollamazsınz.TS a uzun yıllr hizmet ve milli takıma hizmet etsinler...Ts seneyy
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DEMİRÖREN BIRAKIYOR
Toplam 62
Yorum
3561 hadi inşallah heyecanla gideceğiniz günü bekliyoruz
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