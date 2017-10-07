 Savunma döküldü – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    Savunma döküldü

    Savunma döküldü

    Özellikle ’ın yaptığı hatalarla goller peş peşe geldi. , tecrübeli oyuncunun stoperde görev yaptığı 3 İzlanda karşılaşmasında kalesinde tam 7 gol gördü.

    Milli Takımımızın savunması dün gece İzlanda karşısında tam anlamıyla duman oldu. Ay-yıldızlılar hem hücum hem defansta tel tel dökülürken, özellikle Mehmet Topal'ın stoperde yaptığı hatalar saç baş yoldurdu. Milli futbolcu hem ilk hem de 2. golde büyük hatalar yapınca kaçınılmaz sonla karşılaştık. Mehmet; rakibe müdahaleler, zamanlama, ikili mücadele ve pas atmada beklentilerin oldukça altında kaldı. , İzlanda ile son 3 sezonda 4. kez karşı karşıya gelirken, Mehmet Topal'ın görev yaptığı toplam 210 dakikada kalemizde tam 7 gol gördük. Mehmet'in forma giymediği tek mücadelede ise hiç gol yemedik! Bu sezon Fenerbahçe'de de düzenli olarak oynamayan Topal'ın formsuzluğu bariz şekilde göze çarptı.

    Kaan da farklı değil
    Sağ bekte görev yapan Kaan Ayhan'ın da durumu farklı değildi. Genç futbolcu, rakipleriyle girdiği hava toplarının neredeyse hepsini kaybetti; bunlardan birinde de İzlanda'nın 2. golü geldi. Öte yandan Mehmet Topal karşılaşma sonrası "Kazanmak için çıkmıştık; yapamadık. Beklemediğimiz goller yedik. Çok güzel bir destek vardı. Orlara teşekkür ediyoruz ama taraftarlarımızı üzdüğümüz için biz de üzgünüz. Artık yapacak bir şey, söyleyecek fazla söz yok" yorumunu yaptı.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:47
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