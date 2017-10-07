RÜYADAN HÜSRANA
Hırvatistan’ı yendikten sonra milletçe epey ümitlenmiştik. Ancak İzlanda’nın fizik gücü ve hava üstünlüğüne yine çözüm üretemedik. 3 golle buz tutup, finallere mendil salladık
Eskişehir'deki karşılaşmaya tutuk başlayan milliler, rakibin özellikle yüksek toplarla geliştirdiği akınlara çare üretmekte zorlandı. 32'de Bödvarsson soldan ceza sahasına girip, ortaladı. Gudmundsson topu filelerimize yolladı: 0-1. 39'da Bödvarsson, Mehmet Topal'ı bir kez daha ekarte edip, pasını Bjarnasson'a bıraktı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2.
Milliler ilk yarıda pozisyona girmekte zorlanırken, Emre ve Oğuzhan'ın uzaktan denediği şutlar ise kaleyi bulmadı.
DEFANSIMIZ SEYRETMEDİ!
İkinci arasındaki kopukluk, kanatlarımızın çalışmaması, hücumda çoğalamama göze batan eksiklerimizden sadece birkaçıydı!
İkinci yarıya da gol yiyerek başladık.
49'da kornerden gelen ortayı savunmamız her zamanki gibi seyrederken, Arnason seyretmedi: 0-3. Kalan dakikalardaki çabamız gol getirmedi.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:18
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Fernandao: Ben hazırım
Toplam 1
Yorum
c.suat aykut hoca iç saha maçlarında kapanan takımlara karşı fernandaoyu anahtar olarak mutlaka kullanmalı...güçlü fiziğiyle bu işi iyi yapar...
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (7) Lucescu ayağına kadar gidip yalvardiğın, kişi bugün maçtan çıkarken gülüyordu Bilmem görebildin mi. Bu adamın milli takıma faydası olmaz
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (6) Maçın başından beri kendi sahamızda top çevirdik Sanki Dünya Kupasına gitmeyi garantilemişsin Oyun kilitlenmiş Ilk yarıda değişiklikyap
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