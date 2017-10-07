RÜYADAN HÜSRANA

Hırvatistan’ı yendikten sonra milletçe epey ümitlenmiştik. Ancak İzlanda’nın fizik gücü ve hava üstünlüğüne yine çözüm üretemedik. 3 golle buz tutup, finallere mendil salladık

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. maçında İzlanda'ya 3-0 yenilerek, Rusya'daki finallere katılma şansını yitirdi.



Eskişehir'deki karşılaşmaya tutuk başlayan milliler, rakibin özellikle yüksek toplarla geliştirdiği akınlara çare üretmekte zorlandı. 32'de Bödvarsson soldan ceza sahasına girip, ortaladı. Gudmundsson topu filelerimize yolladı: 0-1. 39'da Bödvarsson, Mehmet Topal'ı bir kez daha ekarte edip, pasını Bjarnasson'a bıraktı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2.



Milliler ilk yarıda pozisyona girmekte zorlanırken, Emre ve Oğuzhan'ın uzaktan denediği şutlar ise kaleyi bulmadı.



DEFANSIMIZ SEYRETMEDİ!

İkinci arasındaki kopukluk, kanatlarımızın çalışmaması, hücumda çoğalamama göze batan eksiklerimizden sadece birkaçıydı!

İkinci yarıya da gol yiyerek başladık.

49'da kornerden gelen ortayı savunmamız her zamanki gibi seyrederken, Arnason seyretmedi: 0-3. Kalan dakikalardaki çabamız gol getirmedi.