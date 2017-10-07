'RAKİPTEN NEFRET EDİYORUZ'
Milli Takım, İzlanda'ya 3-0 mağlup olarak Dünya Kupası hayallerine son verdi. Bu maçın ardından Kari Arnason dikkat çeken ifadeler kullandı.
'Onlara dar alanda sıkıntı yaratacağımızı biliyorduk. Bunu çok iyi yapabilecek oyunculara da sahibiz. Maçın başında bir karmaşa vardı ama sonra istediğimiz gibi gitti. Bir ilkemiz var; maç bitene kadar rakip oyunculardan 'nefret' ediyoruz. Türkiye gibi iyi bir takıma karşı da son 4 maçımızı 8-1 kazandık. Şu an gruptaki durumumuz çok iyi ama hala son maça bağlı olduğunu biliyoruz. Son maçımızı da kazanıp pozisyonumuzu korumak istiyoruz.'
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:02
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NE YAPTIN LUCE!
Toplam 10
Yorum
ts3561 ya arkadaş seni o takımın başına getirenide senide...
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DÜNYA MARKASI
Toplam 14
Yorum
Önce TS AVRUPA HİKAYE bjk li arkadaş Ts küçük takım değil.sizde olsa şamp. olmadan yollamazsınz.TS a uzun yıllr hizmet ve milli takıma hizmet etsinler...Ts seneyy
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DEMİRÖREN BIRAKIYOR
Toplam 62
Yorum
3561 hadi inşallah heyecanla gideceğiniz günü bekliyoruz
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