PLANLARIMIZ TUTMADI

Cezalı Lucescu’nun yerine takımı sahaya çıkaran Tayfur Havutçu özür diledi

Ukrayna maçı sonrası hakeme gösterdiği tepki nedeniyle FIFA'dan bir maç ceza alan Mircea Lucescu'nun yerine dün takımı sahaya çıkaran yardımcı antrenör Tayfur Havutçu, yenilgi nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.



İzlanda karşısında maça tempolu başladıklarını ancak yedikleri golün tüm planlarını bozduğunu dile getiren Havutçu, "İlk yarıda bireysel hatalardan yediğimiz gollerle 2-0'ı görünce toparlanması zor oldu. Üçüncü golde de çok basit hatalar yaptık. Planlarımızın hiçbiri tutmadı. Üzgünüz. Tüm Türkiye'den özür diliyoruz" dedi.