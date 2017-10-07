PLANLARIMIZ TUTMADI
Cezalı Lucescu’nun yerine takımı sahaya çıkaran Tayfur Havutçu özür diledi
İzlanda karşısında maça tempolu başladıklarını ancak yedikleri golün tüm planlarını bozduğunu dile getiren Havutçu, "İlk yarıda bireysel hatalardan yediğimiz gollerle 2-0'ı görünce toparlanması zor oldu. Üçüncü golde de çok basit hatalar yaptık. Planlarımızın hiçbiri tutmadı. Üzgünüz. Tüm Türkiye'den özür diliyoruz" dedi.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:47
-
Fernandao: Ben hazırım
Toplam 1
Yorum
c.suat aykut hoca iç saha maçlarında kapanan takımlara karşı fernandaoyu anahtar olarak mutlaka kullanmalı...güçlü fiziğiyle bu işi iyi yapar...
-
YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (7) Lucescu ayağına kadar gidip yalvardiğın, kişi bugün maçtan çıkarken gülüyordu Bilmem görebildin mi. Bu adamın milli takıma faydası olmaz
-
YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (6) Maçın başından beri kendi sahamızda top çevirdik Sanki Dünya Kupasına gitmeyi garantilemişsin Oyun kilitlenmiş Ilk yarıda değişiklikyap
PLANLARIMIZ TUTMADI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.