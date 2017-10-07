NE YAPTIN LUCE!
Aylardır maç oynamayan Arda’yı ve 2-0’lık Ukrayna yenilgisinden sonra kestiği Emre’yi 11’e koyan, yedekte iki stoper varken Topal’ı defansta oynatan, gol lazımken Ozan Tufan’ı oyuna alan Lucescu sınıfta kaldı
TÜRKİYE'DE STOPER YOK!
Rumen teknik adamın Mehmet Topal tercihi de A Milli Takım'ın aldığı yenilginin sebeplerinden biriydi. Ömer Toprak ve Serdar Aziz gibi gerçek stoperler kadrodayken daha önce defalarca stoperde yapamayan Topal, dün yaptığı basit hatalarla sonu hazırladı. Devreyi 2-0 yenik bitirmiş ve bize gol lazımken ilk değişikliğini Nuri Şahin'i çıkarıp, Ozan Tufan'ı alarak yapan Luce'nin hatalı seçimleri sonumuz oldu.
KABUS FİLMİ
FIFA'nın verdiği ceza nedeniyle dünkü karşılaşmayı tribünden takip eden Mircea Lucescu zor anlar yaşadı. TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı ve Ali Dürüst'ün yanına gelerek hesap sorduğu Rumen hocanın maç esnasında zaman zaman eliyle yüzünü kapadığı gözlendi.
Terim'den sonra Milli Takım'ın başına geçen Lucescu ile oynadığımız üç maçın ikisini kaybettik. Ay-yıldızlılar, üç maçta kalesinde tam 5 gol görürken, sadece 1-0 kazandığımız Hırvatistan maçında tek gol buldu.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:13
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Fernandao: Ben hazırım
Toplam 1
Yorum
c.suat aykut hoca iç saha maçlarında kapanan takımlara karşı fernandaoyu anahtar olarak mutlaka kullanmalı...güçlü fiziğiyle bu işi iyi yapar...
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (7) Lucescu ayağına kadar gidip yalvardiğın, kişi bugün maçtan çıkarken gülüyordu Bilmem görebildin mi. Bu adamın milli takıma faydası olmaz
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (6) Maçın başından beri kendi sahamızda top çevirdik Sanki Dünya Kupasına gitmeyi garantilemişsin Oyun kilitlenmiş Ilk yarıda değişiklikyap
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