 NE YAPTIN LUCE! – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    NE YAPTIN LUCE!

    NE YAPTIN LUCE!

    Aylardır maç oynamayan Arda’yı ve 2-0’lık Ukrayna yenilgisinden sonra kestiği Emre’yi 11’e koyan, yedekte iki stoper varken Topal’ı defansta oynatan, gol lazımken Ozan Tufan’ı oyuna alan sınıfta kaldı

    2018 Dünya Kupası yolunda dönüm maçı olarak gördüğümüz İzlanda karşısında yaşanan hezimetin baş mimarı Mircea oldu. Barcelona'da aylardır maç oynamayan, en son resmi maçını yine A Milli Takım'da Hırvatistan karşısında giyen Arda Turan'ı direkt 11'de sahaya süren Luce, 2-0 kaybettiğimiz Ukrayna maçında 11'de oynatıp, beklediğini alamayınca Hırvatistan maçında kestiği Emre Belözoğlu ile sahaya çıktı. SANKİ

    TÜRKİYE'DE STOPER YOK!
    Rumen teknik adamın Mehmet Topal tercihi de A Milli Takım'ın aldığı yenilginin sebeplerinden biriydi. Ömer Toprak ve Serdar Aziz gibi gerçek stoperler kadrodayken daha önce defalarca stoperde yapamayan Topal, dün yaptığı basit hatalarla sonu hazırladı. Devreyi 2-0 yenik bitirmiş ve bize gol lazımken ilk değişikliğini Nuri Şahin'i çıkarıp, Ozan Tufan'ı alarak yapan Luce'nin hatalı seçimleri sonumuz oldu.

    KABUS FİLMİ
    FIFA'nın verdiği ceza nedeniyle dünkü karşılaşmayı tribünden takip eden Mircea Lucescu zor anlar yaşadı. TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı ve Ali Dürüst'ün yanına gelerek hesap sorduğu Rumen hocanın maç esnasında zaman zaman eliyle yüzünü kapadığı gözlendi.

    Terim'den sonra Milli Takım'ın başına geçen Lucescu ile oynadığımız üç maçın ikisini kaybettik. Ay-yıldızlılar, üç maçta kalesinde tam 5 gol görürken, sadece 1-0 kazandığımız Hırvatistan maçında tek gol buldu.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:13
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