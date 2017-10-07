MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN O AN

2018 Dünya Kupası I Grubu maçında sahasında İzlanda'yı konuk eden A Milli Takım'ımız mücadeleden 3-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrılarak Dünya Kupası hayallerini yitirdi.

Emre Belözoğlu'nun oyundan alındıktan sonra yedek kulübesinde el-kol hareketleri yaparken söylendiği ve kameralara yakalandığı o anlar ise maçın önüne geçti.

Yanında oturan Selçuk İnan'a bir şeyler söyleyen Emre Belözoğlu'nun anlaması çok da zor olmayan sözleri ve o tepkisi sosyal medyada da çok konuşuldu.



