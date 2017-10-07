MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN O AN
Dün İzlanda'yla oynadığımız ve 3-0 mağlup olduğumuz 2018 Dünya Kupası eleme grubu mücadelesinde oyundan alınan Emre Belözoğlu'nun söylendiği o anlar maçın önüne geçti...
2018 Dünya Kupası I Grubu maçında sahasında İzlanda'yı konuk eden A Milli Takım'ımız mücadeleden 3-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrılarak Dünya Kupası hayallerini yitirdi.
Emre Belözoğlu'nun oyundan alındıktan sonra yedek kulübesinde el-kol hareketleri yaparken söylendiği ve kameralara yakalandığı o anlar ise maçın önüne geçti.
Yanında oturan Selçuk İnan'a bir şeyler söyleyen Emre Belözoğlu'nun anlaması çok da zor olmayan sözleri ve o tepkisi sosyal medyada da çok konuşuldu.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:41
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NE YAPTIN LUCE!
Toplam 10
Yorum
ts3561 ya arkadaş seni o takımın başına getirenide senide...
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DÜNYA MARKASI
Toplam 14
Yorum
Önce TS AVRUPA HİKAYE bjk li arkadaş Ts küçük takım değil.sizde olsa şamp. olmadan yollamazsınz.TS a uzun yıllr hizmet ve milli takıma hizmet etsinler...Ts seneyy
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DEMİRÖREN BIRAKIYOR
Toplam 62
Yorum
3561 hadi inşallah heyecanla gideceğiniz günü bekliyoruz
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