 MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN O AN – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN O AN

    MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN O AN

    Dün İzlanda'yla oynadığımız ve 3-0 mağlup olduğumuz 2018 Dünya Kupası eleme grubu mücadelesinde oyundan alınan Emre Belözoğlu'nun söylendiği o anlar maçın önüne geçti...

    2018 Dünya Kupası I Grubu maçında sahasında İzlanda'yı konuk eden A Milli Takım'ımız mücadeleden 3-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrılarak Dünya Kupası hayallerini yitirdi.

    Emre Belözoğlu'nun oyundan alındıktan sonra yedek kulübesinde el-kol hareketleri yaparken söylendiği ve kameralara yakalandığı o anlar ise maçın önüne geçti.

    Yanında oturan Selçuk İnan'a bir şeyler söyleyen Emre Belözoğlu'nun anlaması çok da zor olmayan sözleri ve o tepkisi sosyal medyada da çok konuşuldu.

    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:41
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