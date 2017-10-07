 İzlanda’ya 6. yenilgi – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    İzlanda’ya 6. yenilgi

    İzlanda’ya 6. yenilgi
    İzlanda'ya karşı şansımız tutmuyor. Ayyıldızlı ekibimiz, tarihi boyunca 10 resmi maçta karşılaştığı İzlandaya'ya karşı dün 3-0'lık skorla 6'ncı yenilgisini alırken, 2'şer beraberlik ve galibiyet elde etti. Milliler bu maçlarda 16 gol yerken, İzlanda ağlarını ise 9 kez havalandırabildi.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:15
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