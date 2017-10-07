FATİH TERİM'İ ARAR OLDUK

FATİH TERİM SADECE 1 MAÇI KAYBETMİŞTİ

Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde Selahattin Aydoğdu ile yaşadığı kavga sonrası görevden alınan Fatih Terim, 2018 Dünya Kupası I Grubu'nda çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.

3 MAÇTA 2 YENİLGİ!

Göreve gelir gelmez ilk iş olarak A Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Arda Turan'a davet gönderen Lucescu ise Ukrayna'ya kaybederken, Hırvatistan maçından galibiyetle ayrıldı... Rumen teknik adam son olarak İzlanda maçını da kaybederek 3 maçta 2 yenlig aldı.



ARDA TURAN İNADI BİTİRDİ

Milli Takım'ın bu duruma gelmesinde Arda Turan'ın performansının da büyük etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Barcelona'da forma şansı bulamadığından fizik olarak yetersiz olması, özel hayatıyla gündeme gelmesi ve kaprisleriyle her zaman milli takıma zarar verecek hareketlerde bulunması ve Lucescu'nun bunları görmeyerek inatla ona forma şansı vermesi... Tüm bu gelişmeler göz önüne alındığında Türkiye'nin görevden alınan Fatih Terim'i arar duruma geldiğini söylemek yanlış olmaz...