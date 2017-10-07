Fatih Terim'in olaylı ayrılışının ardından Milli Takım Mircea Lucescu'ya emanet edilmişti. Ukrayna maçının ardından azalan umutlar Hırvatistan galibiyetiyle tekrar yeşermişti ama 'ruhsuzlar çetesi' dün gece yine sahnedeydi...

Lucescu, asıl mevkisi stoper olmayan Mehmet Topal'ı formda bir Serdar Aziz'e tercih etti. Barcelona'nın sakatlıklarla boğuşşa da kadroya almadığı Arda Turan da A Milli Futbol takımının ilk 11'inde kendine yer buldu. Bu da yetmezmiş gibi 2-0 gerideyken herkes Yusuf Yazıcı ve Emre Mor'un oyuna girmesini bekledi ama Lucescu adeta dalga geçer gibi Ozan Tufan'ı oyuna sürdü...

Gerisi çorap söküğü gibi geldi...

EY RUH NERDESİN!

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 2-0 geriye bile düşsek 'olsun, yaparız, döner bu maç' diyebiliyorken dün gece maç 2-0'dayken kimsenin maçın döneceğine dair umudu bile yoktu. İşte bu dün gecenin asıl özetiydi...

Türk milletinin artık bu Milli Takım'a inancı kalmadı. Köklü bir değişikliğe ihtiyaç olduğu aşikar. 'Kötü futbol oynanabilir ama kötü mücadele edilemez' diye bir klişe vardır ya... Dün gece sahada mücadele bile yoktu...

Rezalet geceden sonra Türk Milletinin istediği Milli Takım... Zamanı geldi mi? pic.twitter.com/r6HxWRkTCH — Fotomaç (@fotomac) 7 Ekim 2017

GÜLE-OYNAYA GELDİLER!

Futbola değinmek gerekirse, çift forvetle oynanmasına rağmen oyunu rakip sahaya yıkamadık. Orta sahada hakimiyeti sağlayamadık. İlk 11'i görünce 'bu takım topu İzlanda'ya vermez' denildi ama beklendiği gibi olmadı. Oğuzhan ve Emre stoperlerin arasına kadar gelerek top çıkartmaya çalıştı. İleride bir türlü çoğalamadık. Arda hiçbir varlık gösteremedi. Burak yerden kalkmadı. Cenk ve Oğuzhan didindi ama yeterli olmadı. Kaptırılan toplarda şok pres yapamadık. İzlanda takımı savunma oyuncularımızın gözetiminde rahatlıkla güle-oynaya ceza sahamıza girdi, vurdu, attı, taraftara da izlemek kaldı...

Rezalet geceden sonra Milli Takım'da büyük bir yenilenme ve yeniden yapılanma olmadan tünelin sonunda ışığı görmek çok zor gibi... Lucescu'nun ardından sorulacak ilk soru: 'Bu işi kim yapacak' olacaktır? Medipol Başakşehir'de yaptığı başarılı işlerle tam bir sistem hocası olan Abdullah Avcı, kulislerde şimdiden konuşulmaya başlandı...