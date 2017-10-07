DURUM ÇOK MU KÖTÜ? YOK BE OĞLUM!.. O ZAMAN DANS (!)
Türkiye, I Grubu'ndaki 9. maçında İzlanda'ya sahasında 3-0 yenildi ve Dünya Kupası'na 'elveda' dedi. Bu maçın sonucu ve umutlarımızın sona ermesi zaten büyük şok yaşatırken, takımın umursamaz tavrı, Arda Turan'ın oyundan çıkarken 'hiçbir şey umrumda' değil tarzı gülümsemesi Türk milletini çileden çıkarttı!
Bugün gelen bir haber ise kafaları karıştırdı! Eskişehir'de büyük tepki gören Arda Turan ve yakın arkadaşı Burak Yılmaz, puan açısından formaliteye dönan fakat ülkemiz açısından prestij maçı haline gelen Finlandiya deplasmanı öncesinde sakatlıkları gerekçe gösterilerek kadrodan çıkartıldı! Peki Arda Turan ve Burak Yılmaz'ın kadro dışı kararı, sağlık ekibinin isteğiyle mi yoksa 9 Ekim günü soğuk bir Finlandiya akşamı yerine 'sıcak' İstanbul gecelerini tercih eden oyuncuların talepleri doğrultusunda mı alındı merak ediliyor?
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:25
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DEMİRÖREN BIRAKIYOR
Toplam 110
Yorum
seda kisaca ister sihirli de isterse büyülü yüzük de,sonucta ben secilmisim dünyada elimde isine gelirse egitirim yoksa didin dur bosuna türkiye
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DEMİRÖREN BIRAKIYOR
Toplam 110
Yorum
şeref gümüş TÜRK FUTBOLU SENLE REZİL OLDU DEMİRÖREN SENİN YÜZÜNDEN TÜRK FUTBOLU BİTİ
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ARDA TURAN'DAN FLAŞ TALEP!
Toplam 10
Yorum
Uaslan75 G s ye gelmede nereye gidersen git
DURUM ÇOK MU KÖTÜ? YOK BE OĞLUM!.. O ZAMAN DANS (!) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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