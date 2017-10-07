DURUM ÇOK MU KÖTÜ? YOK BE OĞLUM!.. O ZAMAN DANS (!)

Türkiye, I Grubu'ndaki 9. maçında İzlanda'ya sahasında 3-0 yenildi ve Dünya Kupası'na 'elveda' dedi. Bu maçın sonucu ve umutlarımızın sona ermesi zaten büyük şok yaşatırken, takımın umursamaz tavrı, Arda Turan'ın oyundan çıkarken 'hiçbir şey umrumda' değil tarzı gülümsemesi Türk milletini çileden çıkarttı!

Bugün gelen bir haber ise kafaları karıştırdı! Eskişehir'de büyük tepki gören Arda Turan ve yakın arkadaşı Burak Yılmaz, puan açısından formaliteye dönan fakat ülkemiz açısından prestij maçı haline gelen Finlandiya deplasmanı öncesinde sakatlıkları gerekçe gösterilerek kadrodan çıkartıldı! Peki Arda Turan ve Burak Yılmaz'ın kadro dışı kararı, sağlık ekibinin isteğiyle mi yoksa 9 Ekim günü soğuk bir Finlandiya akşamı yerine 'sıcak' İstanbul gecelerini tercih eden oyuncuların talepleri doğrultusunda mı alındı merak ediliyor?









