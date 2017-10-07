 Dostluk yemeği – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    Dostluk yemeği

    Dostluk yemeği
    MÜCADELE öncesinde resmi yemek organizasyonu gerçekleştirildi. TFF, İzlanda heyeti ve FIFA müsabaka delegesi Balazs Makray'ı yemekte ağırladı. Başarı dileklerinin sunulduğu resmi yemek, karşılıklı forma hediye takdimi ile son buldu.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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