 Devre arasında talimatları verdi – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    Devre arasında talimatları verdi

    Devre arasında talimatları verdi
    FIFA'nın verdiği ceza nedeniyle dünkü karşılaşmayı tribünden takip eden Mircea , maç toplantısında oyuncularına taktiği anlattı. İlk 11'i de belirleyen tecrübeli teknik adam, devre arasında da telefon aracılığıyla Havutçu ile iletişim kurup yapılacak değişiklikleri aktardı.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:23
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