''DEVRE ARASINDA...''

Eskişehir'de oynanan İzlanda maçının devre arasındaki görüntü tartışma yarattı.

A Milli Takımımızın İzlanda ile oynadığı maçın devre arasında çekilen bir fotoğraf tartışma çıkardı. Türkiye-İzlanda maçının devre arasında İzlanda takımının yedek kulübesi ısınırken milli futbolcular sahada yoktu.



İlk yarısı 2-0 İzlanda'nın galibiyetiyle sona eren mücadelede İzlanda'nın yedek kulübesi, sahada ısınma hareketlerine başlarken milli futbolcular ise ortalıkta görünmedi. İkinci yarı başında en az iki oyuncu değişikliği yapması beklenen Lucescu'nun bir de Nuri Şahin yerine Ozan Tufan'ı alması büyük eleştiri aldı. Ortaya çıkan bu görüntü sonrasında sosyal medyada milli takım teknik heyetine tepkiler dile getirildi.