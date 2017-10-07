''DEVRE ARASINDA...''
Eskişehir'de oynanan İzlanda maçının devre arasındaki görüntü tartışma yarattı.
İlk yarısı 2-0 İzlanda'nın galibiyetiyle sona eren mücadelede İzlanda'nın yedek kulübesi, sahada ısınma hareketlerine başlarken milli futbolcular ise ortalıkta görünmedi. İkinci yarı başında en az iki oyuncu değişikliği yapması beklenen Lucescu'nun bir de Nuri Şahin yerine Ozan Tufan'ı alması büyük eleştiri aldı. Ortaya çıkan bu görüntü sonrasında sosyal medyada milli takım teknik heyetine tepkiler dile getirildi.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:59
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NE YAPTIN LUCE!
Toplam 10
Yorum
ts3561 ya arkadaş seni o takımın başına getirenide senide...
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DÜNYA MARKASI
Toplam 14
Yorum
Önce TS AVRUPA HİKAYE bjk li arkadaş Ts küçük takım değil.sizde olsa şamp. olmadan yollamazsınz.TS a uzun yıllr hizmet ve milli takıma hizmet etsinler...Ts seneyy
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DEMİRÖREN BIRAKIYOR
Toplam 62
Yorum
3561 hadi inşallah heyecanla gideceğiniz günü bekliyoruz
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