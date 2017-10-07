DEMİRÖREN BIRAKIYOR

A Milli Futbol Takımımız'ın İzlanda'ya 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in istifa edeceği öğrenildi.



Maç sonrası Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte stattan ayrılan Demirören'in moralinin çok bozuk olduğu ve istifa etmeye hazırlandığı belirtildi. Ay-yıldızlı ekibimizin Dünya Kupası'na katılma şansını tamamen yitirmesinin ardından TFF yönetim kurulunun da bugün olağanüstü bir toplantı yapacağı kaydedildi.



TFF Başkanvekili Nihat Özdemir ise maç çıkışı kısa bir açıklama yaparak, "Çok üzgünüz, olmayınca olmuyor. Hedef 2020 Avrupa Şampiyonası" dedi.