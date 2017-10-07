DEMİRÖREN BIRAKIYOR
TFF Başkanı’nın dün alınan yenilginin ardından görevinden istifa edeceği belirtildi
A Milli Futbol Takımımız'ın İzlanda'ya 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in istifa edeceği öğrenildi.
Maç sonrası Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte stattan ayrılan Demirören'in moralinin çok bozuk olduğu ve istifa etmeye hazırlandığı belirtildi. Ay-yıldızlı ekibimizin Dünya Kupası'na katılma şansını tamamen yitirmesinin ardından TFF yönetim kurulunun da bugün olağanüstü bir toplantı yapacağı kaydedildi.
TFF Başkanvekili Nihat Özdemir ise maç çıkışı kısa bir açıklama yaparak, "Çok üzgünüz, olmayınca olmuyor. Hedef 2020 Avrupa Şampiyonası" dedi.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:10
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Fernandao: Ben hazırım
Toplam 1
Yorum
c.suat aykut hoca iç saha maçlarında kapanan takımlara karşı fernandaoyu anahtar olarak mutlaka kullanmalı...güçlü fiziğiyle bu işi iyi yapar...
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (7) Lucescu ayağına kadar gidip yalvardiğın, kişi bugün maçtan çıkarken gülüyordu Bilmem görebildin mi. Bu adamın milli takıma faydası olmaz
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (6) Maçın başından beri kendi sahamızda top çevirdik Sanki Dünya Kupasına gitmeyi garantilemişsin Oyun kilitlenmiş Ilk yarıda değişiklikyap
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