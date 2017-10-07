CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA İZLEDİ

AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme toplantısı için dün gece Afyon'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli maçı makam aracında izledi. Erdoğan'ın kalacağı otele girişi sırasıda aracın televizyon ekranından mücadeleyi takip etmesi dikkat çekti.