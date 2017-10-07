 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA İZLEDİ – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA İZLEDİ

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA İZLEDİ
    AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme toplantısı için dün gece Afyon'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli maçı makam aracında izledi. Erdoğan'ın kalacağı otele girişi sırasıda aracın televizyon ekranından mücadeleyi takip etmesi dikkat çekti.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:07
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