Caner, Finlandiya maçında yok
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 06:58
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PLANLARIMIZ TUTMADI
Toplam 1
Yorum
sami hangi plan mesela, anlat guzel oluyor . planmis
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FATİH TERİM'İ ARAR OLDUK
Toplam 27
Yorum
sami Terimin neyini arayacagiz. o kadar istiyorsaniz yarin onu tekrar getirip bir 5 yil daha senesi 5 milyon eurodan bir sozlesme daha imzalayin
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YILMAZ VURAL'IN YORUMLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Toplam 23
Yorum
adriano GURBETCi SABAN FiLMiNDE iSTASYON DA SABANA ADRES TARiF EDiYORDU " SIFIR iNSAN " NULL
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