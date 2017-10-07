 CANER CEZALI – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    CANER CEZALI

    CANER CEZALI
    CANER Erkin pazartesi günü oynayacak Finlandiya karşılaşmasında forma giyemeyecek. Mücadeleye kart cezası sınırında çıkan tecrübeli sol bek, 80. dakikada rakibine yaptığı hareket nedeniyle sarı kart görüp cezalı duruma düştü ve eleme turunu kapattı.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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