Burak etkisizdi
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:29
-
TUDOR LİSTEYİ YÖNETİME VERDİ!
Toplam 1
Yorum
kağa çıkamaz hale geldiler. onların burunlarından getir tudor hocam. adam oluncaya kadar kadroya alma. ya çalışacaklar yada gidecekler.izlanda ya karşı zaten hepsi so
-
'RAKİPTEN NEFRET EDİYORUZ'
Toplam 4
Yorum
Aslan YEDIGIMIZ GOLLER TAMAMEN DEFANSIF HATALARDAN BÖYLE TEKNIK HEYETI NASIL NEDEN GÖREVE GETIRILDI ISTIFA DEMIRÖREN
-
''TOKAT MANYAĞI YAPARIM''
Toplam 6
Yorum
yılmaz vural tercihen gelsin sn cumhur başkanım. türkiye ye bir iyilik yapın ve YILMAZ VURAL hocamızı milli takımın başına gelmesine yardımcı olun. saygılarımızla.
Burak etkisizdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.