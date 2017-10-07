 Burak etkisizdi – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    Burak etkisizdi

    Burak etkisizdi
    Milli Takım'ın golcüleri Burak ve Cenk sessiz kaldı. Maça Cenk sağ kanatta, Burak forvette başlarken, zaman zaman ortaya yaklaşan Cenk forveti çiftledi ancak ikili beklediği pasları alamayınca etkili olamadı. Burak ikili mücadelelerde de yetersiz kaldı.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:29
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