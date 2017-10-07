 Başbakan tribünde – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    Başbakan tribünde

    Başbakan tribünde
    Karşılaşmayı Başbakan tribünden takip etti. Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Kulubü Başkanı Fikret Orman ilebirlikte protokoldeydi
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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