ARDA TURAN'A ÇIKARKEN PROTESTO!
Türkiye - İzlanda maçında ikinci yarıda oyundan alınan Arda Turan, tribünlerin protestosuna gülerek tepki gösterdi.
Tribünlerin Arda Turan protestosu oyun içindeyken sürmedi ancak Arda oyunu terk ettiği sırada tekrar başladı.
A Milli Takım, İzlanda karşısında 3-0 geride olduğu sırada Arda Turan kenara alındı. Arda, 60. dakikada yerini Emre Mor'a bırakırken tribünler Arda Turan'ı ıslıklayarak protesto etti.
GÜLEREK YANIT VERDİ
Tecrübeli futbolcu, tribünlerin tepkisine gülerek yanıt verdi. Arda'nın güldüğü görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:17
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Fernandao: Ben hazırım
Toplam 1
Yorum
c.suat aykut hoca iç saha maçlarında kapanan takımlara karşı fernandaoyu anahtar olarak mutlaka kullanmalı...güçlü fiziğiyle bu işi iyi yapar...
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (7) Lucescu ayağına kadar gidip yalvardiğın, kişi bugün maçtan çıkarken gülüyordu Bilmem görebildin mi. Bu adamın milli takıma faydası olmaz
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (6) Maçın başından beri kendi sahamızda top çevirdik Sanki Dünya Kupasına gitmeyi garantilemişsin Oyun kilitlenmiş Ilk yarıda değişiklikyap
ARDA TURAN'A ÇIKARKEN PROTESTO! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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