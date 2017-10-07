 ARDA TURAN'A ÇIKARKEN PROTESTO! – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    ARDA TURAN'A ÇIKARKEN PROTESTO!

    ARDA TURAN'A ÇIKARKEN PROTESTO!

    Türkiye - İzlanda maçında ikinci yarıda oyundan alınan Arda Turan, tribünlerin protestosuna gülerek tepki gösterdi.

    Türkiye - İzlanda maçı öncesinde 100. maçına çıktığı için plaket alan Arda Turan, plaket verildiği sırada tribünler tarafından ıslıklanmıştı.


    Tribünlerin Arda Turan protestosu oyun içindeyken sürmedi ancak Arda oyunu terk ettiği sırada tekrar başladı.


    A Milli Takım, İzlanda karşısında 3-0 geride olduğu sırada Arda Turan kenara alındı. Arda, 60. dakikada yerini Emre Mor'a bırakırken tribünler Arda Turan'ı ıslıklayarak protesto etti.

    GÜLEREK YANIT VERDİ
    Tecrübeli futbolcu, tribünlerin tepkisine gülerek yanıt verdi. Arda'nın güldüğü görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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