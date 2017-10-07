 AMPUTE MİLLİ TAKIMI YARI FİNALDE – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    AMPUTE MİLLİ TAKIMI YARI FİNALDE

    AMPUTE MİLLİ TAKIMI YARI FİNALDE
    Ampute Milli Takımımız, çeyrek finalde Rusya'yı 2-1'le geçerek yarı finale yükseldi!
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:42
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