AMPUTE MİLLİ TAKIMI YARI FİNALDE
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:42
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''İZLANDA, TÜRKİYE'Yİ YOK ETTİ''
Toplam 16
Yorum
Kartal Futbolu cahilleri futbolu yönettigi süre dünyaya daha cok rezil oluruz
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Arda Turan'a çıkarken protesto!
Toplam 39
Yorum
metinn fb li adi basin oyunculari sirf gs bjk li diye maymuna cevridiniz fatih gitsin diye kampanya kim yapti hadi cikin simdi oynayiniz seref..iz
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DURUM ÇOK MU KÖTÜ? YOK BE OĞLUM!.. O ZAMAN DANS (!)
Toplam 5
Yorum
Tuncay Arda yı kurtaracak tek kişi artık ACUN dur.TV8 in TV4 ünü arda ya verecek arda yı yeniden popüler hale getirecek
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