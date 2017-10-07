A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FİNLANDİYA'DA

Eskişehir'den özel uçakla Turku Havalimanı'na gelen milli takım kafilesini havalimanında, Türkiye'nin Finlandiya Büyükelçisi Adnan Başağa karşıladı.

Ay-yıldızlı ekibi, görmek için yalnızca 1 Türk taraftarın gelmesi dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst'ün de yer aldığı kafile, havalimanından otobüslerle kamp yapacağı otele hareket etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu ve bir futbolcu, karşılaşmanın yapılacağı Veritas Stadı'nda yarın saat 18.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından milliler, Finlandiya maçının son provasını yapacak.?