 A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FİNLANDİYA'DA – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, 'DA

    A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FİNLANDİYA'DA

    2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu son maçında 9 Ekim'de ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Finlandiya'nın Turku kentine geldi.

    Eskişehir'den özel uçakla Turku Havalimanı'na gelen milli takım kafilesini havalimanında, Türkiye'nin Büyükelçisi Adnan Başağa karşıladı.

    Ay-yıldızlı ekibi, görmek için yalnızca 1 Türk taraftarın gelmesi dikkat çekti.

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst'ün de yer aldığı kafile, havalimanından otobüslerle kamp yapacağı otele hareket etti.

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu ve bir futbolcu, karşılaşmanın yapılacağı Veritas Stadı'nda yarın saat 18.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından milliler, Finlandiya maçının son provasını yapacak.?

    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:56
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