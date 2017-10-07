A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FİNLANDİYA'DA
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu son maçında 9 Ekim'de Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Finlandiya'nın Turku kentine geldi.
Eskişehir'den özel uçakla Turku Havalimanı'na gelen milli takım kafilesini havalimanında, Türkiye'nin Finlandiya Büyükelçisi Adnan Başağa karşıladı.
Ay-yıldızlı ekibi, görmek için yalnızca 1 Türk taraftarın gelmesi dikkat çekti.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst'ün de yer aldığı kafile, havalimanından otobüslerle kamp yapacağı otele hareket etti.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu ve bir futbolcu, karşılaşmanın yapılacağı Veritas Stadı'nda yarın saat 18.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından milliler, Finlandiya maçının son provasını yapacak.?
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:56
-
''İZLANDA, TÜRKİYE'Yİ YOK ETTİ''
Toplam 16
Yorum
Kartal Futbolu cahilleri futbolu yönettigi süre dünyaya daha cok rezil oluruz
-
Arda Turan'a çıkarken protesto!
Toplam 39
Yorum
metinn fb li adi basin oyunculari sirf gs bjk li diye maymuna cevridiniz fatih gitsin diye kampanya kim yapti hadi cikin simdi oynayiniz seref..iz
-
DURUM ÇOK MU KÖTÜ? YOK BE OĞLUM!.. O ZAMAN DANS (!)
Toplam 5
Yorum
Tuncay Arda yı kurtaracak tek kişi artık ACUN dur.TV8 in TV4 ünü arda ya verecek arda yı yeniden popüler hale getirecek
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FİNLANDİYA'DA haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.