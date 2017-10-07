5 OYUNCU KADRO DIŞI
Türkiye Futbol Federasyonu, 9 Ekim Pazartesi günü oynanacak Finlandiya maçı aday kadrosundan 5 ismin çıkartıldığını açıkladı.
İşte yapılan açıklama:
"2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 9 Ekim'de deplasmanda Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Takımımızda Arda Turan, Burak Yılmaz, Nuri Şahin ve Volkan Şen sakatlıkları nedeniyle, Caner Erkin ise Finlandiya maçında sarı kart cezalısı olmasından dolayı aday kadrodan çıkarıldı.
A Milli Takım Sağlık Ekibi, İzlanda maçının ilk 45 dakikalık bölümünün ardından oyundan çıkan Nuri Şahin'in belinde zorlanma sonucu ağrı oluştuğunu, karşılaşma sonrasında ise Arda Turan'ın sol ayak 5. tarak kemiğinde, Burak Yılmaz'ın da her iki kasığında ağrı ortaya çıktığını, takımın bu sabah basına kapalı yaptığı çalışmada Volkan Şen'in ise bel bölgesinde kas ağrısı oluştuğunu açıkladı.
A Milli Takım Teknik Heyeti, Dünya Kupası finallerine katılma şansının dün oynanan maçın ardından yitirilmiş olması nedeniyle, dört futbolcunun riske edilmeyip tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla Finlandiya seyahatine katılmamalarını uygun buldu"
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:16
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DEMİRÖREN BIRAKIYOR
Toplam 110
Yorum
seda kisaca ister sihirli de isterse büyülü yüzük de,sonucta ben secilmisim dünyada elimde isine gelirse egitirim yoksa didin dur bosuna türkiye
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DEMİRÖREN BIRAKIYOR
Toplam 110
Yorum
şeref gümüş TÜRK FUTBOLU SENLE REZİL OLDU DEMİRÖREN SENİN YÜZÜNDEN TÜRK FUTBOLU BİTİ
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ARDA TURAN'DAN FLAŞ TALEP!
Toplam 10
Yorum
Uaslan75 G s ye gelmede nereye gidersen git
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