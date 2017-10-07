4 OYUNCU KADRODAN ÇIKARILDI
Dünya kupası finallerine gitme hakkını kaybeden Ay-Yıldızlı ekipte 4 futbolcunun Finlandiya'ya götürülmeyeceği kesinleşirken, bu sayının artabileceği belirtiliyor.
Arda Turan, Burak Yılmaz, Nuri Şahin ve kart cezalısı Caner Erkin Finlandiya'ya götürülmüyor.
İzlanda'ya 3-0 yenilerek Dünya Kupası finallerine gitme hakkını kaybeden A Milli Futbol Takımı'nda 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı. Bu sayının artması bekleniyor. Tribünlerden tepki alan Arda Turan, hafif sakatlığı bulunan Burak Yılmaz, Nuri Şahin ve kart cezalısı Caner Erkin Finlandiya'ya götürülmüyor. Eskişehir'den 15.00'te hareket edecek olan ay-yıldızlı ekipte kadronun daha da azaltılması için Lucescu'nun kararı bekleniyor.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:52
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NE YAPTIN LUCE!
Toplam 10
Yorum
ts3561 ya arkadaş seni o takımın başına getirenide senide...
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DÜNYA MARKASI
Toplam 14
Yorum
Önce TS AVRUPA HİKAYE bjk li arkadaş Ts küçük takım değil.sizde olsa şamp. olmadan yollamazsınz.TS a uzun yıllr hizmet ve milli takıma hizmet etsinler...Ts seneyy
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DEMİRÖREN BIRAKIYOR
Toplam 62
Yorum
3561 hadi inşallah heyecanla gideceğiniz günü bekliyoruz
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