11 takım belli oldu
Hırvatistan karşılaşmasında gök gürültüsü gibi tezahüratıyla Ay-yıldızlıları zafere taşıyan tribünler yine harikaydı... Ancak futbolcular uyurgezer gibi oynayınca sonuç hüsran oldu
ESKİŞEHİR'de tribünleri dolduran taraftarlar maç içinde "Ne mutlu Türk'üm diyene" tezahüratıyla futbolcuları ayağa kaldırmak için çok uğraştı. Skorda farklı şekilde geride olmamıza rağmen bir an olsun susmadılar. Taraftarlar stadı üzgün terk ederken tepkileri teknik direktör Mircea Lucescu üzerinde yoğunlaştı. Rumen hocanın kadro tercihleri sert bir şekilde eleştirildi.
GRUBUMUZDA HIRVATLAR TAKILDI
Milli Takımımızın maçı hariç 2 karşılaşma daha oynandı. Hırvatistan büyük bölümünde zorlandığı maçta Finlandiya ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan mücadelede Hırvatlar, 57'de Mandzukic ile öne geçti. 90'da Soiri skoru eşitledi. Hırvatlar büyük bir şok yaşadı.
UKRAYNADA BİZİ GEÇTİ
MİLLİ Takımımızın bulunduğu I Grubu'ndaki diğer mücadelede Ukrayna deplasmanda Kosova'yı mağlup ederek şansını sürdürdü. Kosova'yı 2-0 yenen Ukrayna puanını 17'ye yükseltti ve Ay-yıldızlıları geride bıraktı. Ukrayna son maçta evinde Hırvatistan'ı mağlup ederse adını ilk 2 takım arasına yazdıracak.
11 TAKIM BELLİ OLDU
DÜNYA Kupası'na katılmaya hak kazanan takım sayısı 11'e çıktı.
İşte o ekipler: Rusya (Ev sahibi), Brezilya, İran, Japonya, Meksika, Belçika, Güney Kore, Suudi Arabistan, Almanya, İngiltere ve İspanya.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:43
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Fernandao: Ben hazırım
Toplam 1
Yorum
c.suat aykut hoca iç saha maçlarında kapanan takımlara karşı fernandaoyu anahtar olarak mutlaka kullanmalı...güçlü fiziğiyle bu işi iyi yapar...
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (7) Lucescu ayağına kadar gidip yalvardiğın, kişi bugün maçtan çıkarken gülüyordu Bilmem görebildin mi. Bu adamın milli takıma faydası olmaz
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (6) Maçın başından beri kendi sahamızda top çevirdik Sanki Dünya Kupasına gitmeyi garantilemişsin Oyun kilitlenmiş Ilk yarıda değişiklikyap
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