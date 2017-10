11 takım belli oldu

Hırvatistan karşılaşmasında gök gürültüsü gibi tezahüratıyla Ay-yıldızlıları zafere taşıyan tribünler yine harikaydı... Ancak futbolcular uyurgezer gibi oynayınca sonuç hüsran oldu

TÜRKİYE'nin Yeni Eskişehir Stadı'nda İzlanda'yı ağırladığı mücadelede tribünler yine tıklım tıklım doldu. Her koltuğa konan Türk bayraklarıyla maç öncesi muhteşem görüntüler vardı. İzlanda takımı sahaya çıktığında tribünlerden gelen inanılmaz tezahüratla rakibin dizleri titriyordu. Ancak Ay-yıldızlı formayı giyen futbolcularımız, tribünlere ayak uyduramadı. Karşılaşma boyunca 'uyurgezer' bir görüntü çizen futbolcular, İzlanda karşısında yokları oynadı. Buna rağmen tribünler 1 dakika bile susmadı. Futbolcuların sahada göstermediği mücadeleyi tribünlerde fazlasıyla gösteren Eskişehir taraftarı her şeye rağmen 'gecenin kazananı' olmayı başardı.



ESKİŞEHİR'de tribünleri dolduran taraftarlar maç içinde "Ne mutlu Türk'üm diyene" tezahüratıyla futbolcuları ayağa kaldırmak için çok uğraştı. Skorda farklı şekilde geride olmamıza rağmen bir an olsun susmadılar. Taraftarlar stadı üzgün terk ederken tepkileri teknik direktör Mircea Lucescu üzerinde yoğunlaştı. Rumen hocanın kadro tercihleri sert bir şekilde eleştirildi.



GRUBUMUZDA HIRVATLAR TAKILDI

Milli Takımımızın maçı hariç 2 karşılaşma daha oynandı. Hırvatistan büyük bölümünde zorlandığı maçta Finlandiya ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan mücadelede Hırvatlar, 57'de Mandzukic ile öne geçti. 90'da Soiri skoru eşitledi. Hırvatlar büyük bir şok yaşadı.



UKRAYNADA BİZİ GEÇTİ

MİLLİ Takımımızın bulunduğu I Grubu'ndaki diğer mücadelede Ukrayna deplasmanda Kosova'yı mağlup ederek şansını sürdürdü. Kosova'yı 2-0 yenen Ukrayna puanını 17'ye yükseltti ve Ay-yıldızlıları geride bıraktı. Ukrayna son maçta evinde Hırvatistan'ı mağlup ederse adını ilk 2 takım arasına yazdıracak.



11 TAKIM BELLİ OLDU

DÜNYA Kupası'na katılmaya hak kazanan takım sayısı 11'e çıktı.

İşte o ekipler: Rusya (Ev sahibi), Brezilya, İran, Japonya, Meksika, Belçika, Güney Kore, Suudi Arabistan, Almanya, İngiltere ve İspanya.