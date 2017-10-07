10 MAÇTA 6 KAYIP!

İzlanda'ya karşı şansımız tutmuyor. Ayyıldızlı ekibimiz, tarihi boyunca 10 resmi maçta karşılaştığı İzlandaya'ya karşı dün 3-0'lık skorla 6'ncı yenilgisini alırken, 2'şer beraberlik ve galibiyet elde etti. Milliler bu maçlarda 16 gol yerken, İzlanda ağlarını ise 9 kez havalandırabildi.