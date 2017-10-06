YILDIRIM DEMİRÖREN İSTİFAYA HAZIRLANIYOR
Yıldırım Demirören'in istifaya hazırlandığı ve bu konuda kararlı olduğu öğrenildi.
Başbakan ve TFF Yönetimi stattan birlikte çıktı. Yıldırım Demirören'in istifaya hazırlandığı ve bu konuda kararlı olduğu öğrenildi. TFF Başkanvekili Nihat Özdemir ise maç çıkışı kısa bir açıklama yaparak, "Çok üzgünüz, olmayınca olmuyor. Hedef 2020 Avrupa Şampiyonası" dedi.
(DHA)
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:58
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YILMAZ VURAL'IN YORUMLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Toplam 10
Yorum
Haydar Getirin şu adamı; ne Lucescusu ne Fatih TERİM i milli takıma aç oyuncu aç antrenör lazım. Temizlensin takım.
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YAZIK SON!
Toplam 7
Yorum
neresinden bak sıfır! villarelin forveti romanın sol kanadı dortmund stoperi cimbomun stoperi wolfsburg on numarası yedek veya 18 de yok geberikler sahada!
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YILMAZ VURAL'IN YORUMLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Toplam 10
Yorum
Aslan NE DESEN HAKLISIN
YILDIRIM DEMİRÖREN İSTİFAYA HAZIRLANIYOR haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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