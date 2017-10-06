 YILDIRIM DEMİRÖREN İSTİFAYA HAZIRLANIYOR – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    YILDIRIM DEMİRÖREN İSTİFAYA HAZIRLANIYOR

    YILDIRIM DEMİRÖREN İSTİFAYA HAZIRLANIYOR

    Yıldırım Demirören'in istifaya hazırlandığı ve bu konuda kararlı olduğu öğrenildi.

    Başbakan ve TFF Yönetimi stattan birlikte çıktı. Yıldırım Demirören'in istifaya hazırlandığı ve bu konuda kararlı olduğu öğrenildi. TFF Başkanvekili Nihat Özdemir ise maç çıkışı kısa bir açıklama yaparak, "Çok üzgünüz, olmayınca olmuyor. Hedef 2020 Avrupa Şampiyonası" dedi.

    (DHA)

    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:58
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