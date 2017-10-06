YAZIK SON!

Ay-yıldızlılar, İzlanda karşısında Dünya Kupası yolculuğunda havlu attı! Eskişehir'de grubun en kritik maçlarından birine çıkan Ay-yıldızlılar, çok kötü bir futbol sergilediği maçta İzlanda karşısında 3-0 mağlup olarak hezimeti yaşadı.



Büyük umutlarla çıktığımız İzlanda karşısında etkisizi bir oyununun ardından 3-0 yenilen Ay yıldızlılar, Rusya biletini İzlanda'ya kaptırdı.

Maça etkili başlamak isteyen A Milli Takımımız, buna karşın savunmasında da ciddi açıklar verdi. Temponun yüksek geçtiği ilk bölümün ardından golü bulan taraf 32. Gudmundsson'la İzlanda oldu. Bu golden 7 dakika sonra Bjarnason'la bir gol daha bulan konuk ekip, devreye 2-0 önde girdi. İkinci yarıya da savunma hatalarıyla başlayan milliler, 49'da Arnason'u da durduramayınca fark üçe çıktı. Ay yıldızlı ekibimiz, Emre Mor'un oyuna girişiyle hareketlilik kazansa da, beklenen goller bir türlü gelmeyince 90 dakika İzlanda'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla 14 puanda kalan A Milli Takım, Dünya Kupası defterini kapattı. 19 puana yükselen İzlanda ise şansını son maça taşıdı.

A Milli Takımız, 9 Ekim'de Finlandiya karşısında formalite maçına çıkarak eleme maçlarını noktalayacak.