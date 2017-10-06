YAPTIK YİNE YAPARIZ!
A Milli Takım, EURO2016 elemelerinde olduğu gibi Dünya Kupası’na giden yolda da İzlanda ile kritik sınava çıkacak. 35 bin tarafatrın desteğini alacak olan ay-yıldızlılar, kazanırsa Rusya’ya bir adım daha yaklaşacak
TEK DEĞİŞİKLİK VAR
Galibiyetten başka düşüncesi olmayan milliler, Hırvatistan'ı devirdiği kadrodan farklı 1 oyuncuyla sahaya çıkacak. Millilerde cezalı olan Hakan Çalhanoğlu forma giyemecek. Hırvatlar'a karşı stoper olarak görev yapan Mehmet Topal'ın orta alana geçmesi, savunmanın göbeğinde de SerdarÇağlar ikilisinin oynaması bekleniyor.
GRUPTAN NASIL ÇIKARIZ?
Rusya'da yapılan 2018 Dünya Kupası yolunda iki kritik maça çıkacak olan A Milli Takım için ihtimal hesapları da artık çok netleşti. Ay-yıldızlı ekibimiz 2 maçı kazanması halinde grup 2.'liğini garantileyecek. Liderlik ise grupların son maçlarından olan Hırvatistan- Ukrayna mücadelesinde belirlenecek. Türkiye ile birlikte gruptan çıkma planları yapan bu iki takımın karşılaşması beraberlikle sonuçlanması halinde ekibimiz, lider olarak finallere gidecek. Türkiye, İzlanda karşısında mağlubiyet ve beraberlik alması durumunda ise işi mucizelere bırakacak.
BUGÜN 3 OLSUN
Türkiye'nin, bugün Dünya Kupası elemelerinde karşılaşacağı İzlanda'ya karşı şansı tutmuyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, tarihi boyunca 9 resmi maçta karşılaştığı İzlanya'ya karşı 5 yenilgi alırken, 2'şer beraberlik ve galibiyet elde etti. Milliler bu maçlarda 13 gol yerken, İzlanda ağlarını 9 kez havalandırdı.
TARİHİ GÜNLERDEN BİRİ
Milli Takım kaptanı Arda Turan, zorlu İzlanda maçı öncesi umutlu konuştu. Uzun zamandır oynamamasının kendisini zorladığını belirten yıldız futbolcu, "Yarın (bugün) tarihi günlerden biri. Ben de bunun bir parçası olmak istiyorum. Fizik olarak bilmiyorum ama mental olarak hazırım" sözlerini sarfetti.
MİLLİLERE İLGİ BÜYÜK
İzlanda maçı için dün Antalya'dan Eskişehir'e giden A Milli Takım'a ilgi büyüktü. Antalya Havalimanı'ndan çiçeklerle uğurlanan ay-yıldızlı ekibimiz, Eskişehir'de de coşkulu bir şekilde karşılandı. Bu arada İzlanda maçı için son idmanını dün akşam yapan milliler, zorlu 90 dakika için geri sayıma geçti.
Günün maçları
19.00: Gürcistan-Galler,
21.45: İtalya-Makedonya, İrlanda Cum.-Moldova, İspanya-Arnavutluk, Avusturya-Sırbistan, Hırvatistan-Finlandiya, Kosova-Ukrayna, Liechtenstein-İsrail.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:47
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AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 50
Yorum
REAL Bonservis yok ama, bukez de oyuncu imza parasi istiyor, menajer de extra istiyor...vs vs.
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''EN BÜYÜK RAKİBİMİZ F.BAHÇE''
Toplam 9
Yorum
Saçmalama Ayten arkadaşın kafası güzel herhalde sen kimsin Fenerbahçeye rakıp olacaksın bizim rakibimiz real madrid, cska olmpyakos vs...
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 45
Yorum
Hoca Umarim haber dogru degildir. Ama eger dogruysa, bilinki artik cehennem donmustur.
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