Türkiye-İzlanda resmi maç yemeği düzenlendi
A Milli Futbol Takımı'nın, bu akşam Eskişehir Yeni Stadyumu'nda İzlanda ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup müsabakası öncesi resmi yemek organizasyonu yapıldı.
FIFA Müsabaka Delegesi Balazs Makray'ın da yer aldığı resmi yemek organizasyonunda bir konuşma yapan TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, "Konya'dan sonra Eskişehir'de de İzlanda'yı ağırlamaktan dolayı mutluyuz. İzlanda ile son dönemlerde elemelerde aynı grupta yer alıyoruz. Umarım sonraki elemelerde de bir arada oluruz" dedi.İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı Gudni Bergsson ise, "Misafirperverliği için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Eskişehir'de bulunmaktan dolayı çok memnunuz" diye konuştu.
Resmi yemek, karşılıklı hediye takdimi ile son buldu.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:24
-
'COME TO BEŞİKTAŞ'
Toplam 13
Yorum
En büyük FENER Popülaritesi FB ve GS'nin çok altında olan BJK tanınırlığını arttırmak için come to beşiktaş diye slogan bulmuş, sizi kimsenin taktığı yok
-
LUCESCU'DAN İKİ İSME KESİK
Toplam 19
Yorum
Mehmet Türkmen Bencede H!Ali Kaldırım,M,Ekici,Olcay,Mevlüt,Tolga ilk onbirde oynatılmalıydı,Arda,Caner,M,Topal,Emre kadroda var,
-
Barcelona’da operasyon
Toplam 1
Yorum
dsfds sdfsdfsdf
Türkiye-İzlanda resmi maç yemeği düzenlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.