Türkiye-İzlanda resmi maç yemeği düzenlendi

A Milli Futbol Takımı'nın, bu akşam Eskişehir Yeni Stadyumu'nda İzlanda ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup müsabakası öncesi resmi yemek organizasyonu yapıldı.

Eskişehir'de düzenlenen yemeğe Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, Genel Sekreter Kadir Kardaş, İzlanda Futbol Federasyonu'ndan Başkan Gudni Bergsson, Genel Sekreter Klara Bjartmarz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.



FIFA Müsabaka Delegesi Balazs Makray'ın da yer aldığı resmi yemek organizasyonunda bir konuşma yapan TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, "Konya'dan sonra Eskişehir'de de İzlanda'yı ağırlamaktan dolayı mutluyuz. İzlanda ile son dönemlerde elemelerde aynı grupta yer alıyoruz. Umarım sonraki elemelerde de bir arada oluruz" dedi.İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı Gudni Bergsson ise, "Misafirperverliği için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Eskişehir'de bulunmaktan dolayı çok memnunuz" diye konuştu.



Resmi yemek, karşılıklı hediye takdimi ile son buldu.