TÜRKİYE - İZLANDA (CANLI ANLATIM)
EURO2016 elemelerinde olduğu gibi Dünya Kupası’na giden yolda da İzlanda ile kritik sınava çıkacak A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu
Nefesler tutuldu, geri sayım başladı... EURO2016 elemelerinin son maçlarında Türkiye'ye büyük bir sevinç yaşatan A Milli Takım, bu kez Dünya Kupası'na giden yolda tarihi bir sınava çıkacak. Ay-yıldızlılar, saat 21.45'i gösterdiğinde İzlanda ile grubun en kritik maçlarından birine çıkacak. 35 bin taraftarın dolduracağı Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma TV 8'den yayınlanacak.
GRUPTAN NASIL ÇIKARIZ?
Rusya'da yapılan 2018 Dünya Kupası yolunda iki kritik maça çıkacak olan A Milli Takım için ihtimal hesapları da artık çok netleşti. Ay-yıldızlı ekibimiz 2 maçı kazanması halinde grup 2.'liğini garantileyecek. Liderlik ise grupların son maçlarından olan Hırvatistan- Ukrayna mücadelesinde belirlenecek. Türkiye ile birlikte gruptan çıkma planları yapan bu iki takımın karşılaşması beraberlikle sonuçlanması halinde ekibimiz, lider olarak finallere gidecek. Türkiye, İzlanda karşısında mağlubiyet ve beraberlik alması durumunda ise işi mucizelere bırakacak.
A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Yeni Eskişehir
Saat: 21.45
Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)
Türkiye: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Emre Belözoğlu, Nuri Şahin, Oğuzhan Özyakup, Arda Turan, Cenk Tosun, Burak Yılmaz
İzlanda: Halldorsson, Saevarsson, Ragnar Sigurdsson, Gudmundsson, Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Finnbogason, Arnason, Gunnarsson, Magnusson, Bödvarsson
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:37
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'COME TO BEŞİKTAŞ'
Toplam 18
Yorum
egeli beşiktaslı arkadaslar sizin taraftarlığınızı takdir ederim ama dünyada bir etkiniz yok kabul edin hatta liste yayınlandı fener vardı listede
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'COME TO BEŞİKTAŞ'
Toplam 18
Yorum
BEŞİKTAŞ emre bolun akrabası mısın ? haberin yoksa söylüyeyim caner gökhan lens beşiktaşta söylüyrum gidip fenerumda arama diye roben nerede ? vasıf!
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TALISCA'NIN TAKIMI TÜRKİYE'YE GELDİ
Toplam 2
Yorum
Bk sen neye takıldın tosun, mevzu bambaşka yaptığı şey bir sosyal hizmet bir vefa kısaca renklilerin anlayamacağı konular
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