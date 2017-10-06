TÜRKİYE - İZLANDA (CANLI ANLATIM)

Nefesler tutuldu, geri sayım başladı... EURO2016 elemelerinin son maçlarında Türkiye'ye büyük bir sevinç yaşatan A Milli Takım, bu kez Dünya Kupası'na giden yolda tarihi bir sınava çıkacak. Ay-yıldızlılar, saat 21.45'i gösterdiğinde İzlanda ile grubun en kritik maçlarından birine çıkacak. 35 bin taraftarın dolduracağı Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma TV 8'den yayınlanacak.

GRUPTAN NASIL ÇIKARIZ?

Rusya'da yapılan 2018 Dünya Kupası yolunda iki kritik maça çıkacak olan A Milli Takım için ihtimal hesapları da artık çok netleşti. Ay-yıldızlı ekibimiz 2 maçı kazanması halinde grup 2.'liğini garantileyecek. Liderlik ise grupların son maçlarından olan Hırvatistan- Ukrayna mücadelesinde belirlenecek. Türkiye ile birlikte gruptan çıkma planları yapan bu iki takımın karşılaşması beraberlikle sonuçlanması halinde ekibimiz, lider olarak finallere gidecek. Türkiye, İzlanda karşısında mağlubiyet ve beraberlik alması durumunda ise işi mucizelere bırakacak.

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Yeni Eskişehir



Saat: 21.45

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)

Türkiye: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Emre Belözoğlu, Nuri Şahin, Oğuzhan Özyakup, Arda Turan, Cenk Tosun, Burak Yılmaz



İzlanda: Halldorsson, Saevarsson, Ragnar Sigurdsson, Gudmundsson, Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Finnbogason, Arnason, Gunnarsson, Magnusson, Bödvarsson



