TAYFUR HAVUTÇU'DAN ARDA YORUMU

Havutçu'nun sözleri şöyle:

"Elimize bir fırsat gelmişti. Bugünkü maçı mutlak kazanmak istiyorduk. İzlanda takımını iyi tanıyorduk. Duran toplarda ve fizik olarak iyi olduklarını biliyorduk. Hafta boyunca toplantılarda, sahalarda uygulamalarda çalıştık ama bugün sahada engel olamadık. Çok basit gollerle mağlup olduk. Üzgünüz elimize gelen fırsatı değerlendiremedik. Finlandiya maçı ile bu serüveni bitirmek istiyoruz.

Biz Ukrayna maçından sonra 7 değişiklik yaptık ve Hırvatistan maçına çıktık. Bugün tek Hakan Çalhanoğlu yoktu cezalı olduğu için, Emre vardı onun yerine. Bir değişiklikle çıktık. Oyuncu tercihleri her zaman tartışılıyor Türkiye'de. Bugün de maalesef devam ediyor. Bir tercih yapmak zorundasınız. Saygı duyulmasını istiyoruz tercihlere.

Bugün hepimiz üzgünüz. Arda takım kaptanı. Bundan önce de çok büyük katkıları oldu. Bugün mağlup olduğumuz için bana göre güzel bir görüntü değil. Sakatlığı vardı yine de elinden geleni yapmaya çalıştı ama doğru bulmuyorum.

Nuri'nin bir sakatlığı vardı ondan bir değişiklik oldu. arka adelesinde bir gerilme oldu. Ozan'ı merkeze koyduk. 5-10 dakika kımıldar gibi olduk ama o sırada 3. golü yedikten sonra oyunun kontrolünü kaybettik"