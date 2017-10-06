PATRON TAYFUR HAVUTÇU
Dünya Kupası Eleme Grubu maçında İzlanda ile karşılaşan A Milli Takım'ın yedek kulübesinde Tayfur Havutçu görev aldı.
Pazartesi günü oynanacak Finlandiya maçında ise Lucescu yeniden yedek kulübesinde olacak.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:16
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'COME TO BEŞİKTAŞ'
Toplam 18
Yorum
egeli beşiktaslı arkadaslar sizin taraftarlığınızı takdir ederim ama dünyada bir etkiniz yok kabul edin hatta liste yayınlandı fener vardı listede
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'COME TO BEŞİKTAŞ'
Toplam 18
Yorum
BEŞİKTAŞ emre bolun akrabası mısın ? haberin yoksa söylüyeyim caner gökhan lens beşiktaşta söylüyrum gidip fenerumda arama diye roben nerede ? vasıf!
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TALISCA'NIN TAKIMI TÜRKİYE'YE GELDİ
Toplam 2
Yorum
Bk sen neye takıldın tosun, mevzu bambaşka yaptığı şey bir sosyal hizmet bir vefa kısaca renklilerin anlayamacağı konular
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