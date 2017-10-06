 PATRON TAYFUR HAVUTÇU – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    PATRON TAYFUR HAVUTÇU

    PATRON TAYFUR HAVUTÇU

    Dünya Kupası Eleme Grubu maçında İzlanda ile karşılaşan A Milli Takım'ın yedek kulübesinde Tayfur Havutçu görev aldı.

    Mircea Lucescu, Ukrayna maçında hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle bir maç ceza almıştı. Rumen teknik adam, İzlanda maçını tribünden takip ederken, yerini Yardımcı Antrenör Tayfur Havutçu'ya bıraktı.

    Pazartesi günü oynanacak Finlandiya maçında ise Lucescu yeniden yedek kulübesinde olacak.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:16
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